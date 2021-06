Karim Benzema libéré... Voici les notes des Bleus après le match Portugal - France à l'Euro

Lloris (4)

Sur un coup franc parfaitement tiré par Moutinho, il a heurté la tête de Danilo avec son poing, provoquant un penalty que Ronaldo a transformé. Ce dernier l’a de nouveau battu sur cet exercice à l’heure de jeu.

Koundé (3)

Il a effectué un bon centre dès la première minute, mais cela ne lui a pas permis de se libérer sur le plan technique. En pression, il a provoqué un penalty suite à une faute de main en deuxième période. Il n’a pas marqué des points en vue du 8e de finale. Pavard sera de retour.

Varane (5)

Moins dans le dur que son compère de l’axe, il n’a pas non plus rayonné. Une deuxième période tranquille.

Kimpembe (3)

Avant la faute de Lloris, il a complètement lâché Danilo au marquage. Sa première période a été très poussive. Encore mangé par Ronaldo de la tête au retour des vestiaires et averti en fin de match suite à une nouvelle faute sur CR7.

Hernandez (3)

Averti pour une faute grossière sur Bernardo (36’), il a été en souffrance et constamment en retard tout au long de la première période. Visiblement pas à 100%. Remplacé par Digne (46’), plus entreprenant dès sa première action, mais blessé à la cuisse à la 51e minute et suppléé par Rabiot. Ce dernier a évolué à gauche de la défense.

Pogba (8)

Quelques pertes de balle en début de match, mais surtout deux amours de ballon en profondeur pour Mbappé (16’, 45’). Il a remis ça pour Benzema avec une passe décisive de grande maîtrise, de plus de cinquante mètres. La classe absolue, comme sur cet enchaînement crochet avec la semelle et frappe enroulée à l’entrée de la surface. Total régal!

Kanté (5)

Moins impressionnant que d’habitude à la récupération, il a souffert face aux déplacements incessants de Renato Sanches et Moutinho. Quel retour sur Renato Sanches (81’)!

Tolisso (4)

Milieu droit, ce qui n’est pas son poste, il a eu beaucoup de mal à s’exprimer dans le domaine offensif. Il s’est donc contenté de presser et de venir en aide à Koundé. Remplacé par Coman (66’), qui a apporté de la percussion et aurait mérité d’obtenir un penalty dans les arrêts de jeu sur une faute de Bruno.

Griezmann (5)

Placé en soutien de Benzema, il a sans cesse offert des solutions à ses partenaires. Généreux à la perte de balle et auteur de gros retours, il s’est chauffé avec Danilo, à qui il a gentiment caressé les chevilles. Une demi-volée du droit détournée par Rui Patricio (68’). Remplacé par Sissoko (87’).

Mbappé (6)

Il a buté sur Rui Patricio, une action sur laquelle il s’est un peu précipité (16’). Juste avant la mi-temps, c’est encore lui qui a poussé Semedo à la faute. Il a souvent fait la différence grâce à sa vitesse.

Benzema (7)

Près de six ans après, il a retrouvé le chemin des filets en équipe de France. Sur penalty, certes, que lui a gentiment offert Griezmann au bout d’une première période délicate. Dès la reprise, il a inscrit le deuxième but français d’une belle frappe croisée après un superbe appel dans la profondeur. Idéal pour sa confiance.