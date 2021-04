Jovetic et Disasi titulaires avec l'AS Monaco contre Angers

Stevan Jovetic, forfait de dernière minute contre Lyon mercredi, va mieux. Il est titulaire à la place du capitaine Wissam Ben Yedder.

Axel Disasi débute également dans l'axe de la défense aux dépens de Benoit Badiashile.

Pour le reste, c'est du classique pour Niko Kovac qui a choisi d'aligner Aguilar sur l'aile droite de son 4-4-2 (3-2-4-1 en phase offensive) en raison des absences de Diop (cheville), Diatta et Gelson (Covid).

Ce match contre Angers revêt une importance capitale à cinq matchs du terme.

Et ce alors que Paris a repris la tête de la Ligue 1 samedi et que Lille (2e) et Lyon (4e) s'affrontent ce dimanche soir.

Le onze: Lecomte - Sidibé, Disasi, Maripan, Henrique - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Golovin - Volland, Jovetic