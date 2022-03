"J’espère voir des buts": la demi-finale de la coupe de France vue par les supporter de l'AS Monaco

Le pronostic des supporters

Kenny

"C’est un match qui fait peur. Ils nous ont tenu tête lors du dernier match avec un 0-0. La dernière fois que je suis allé voir un match là-bas on a perdu à la dernière minute. Ce n’est pas une équipe facile à aborder. Ils ont un vrai collectif, ça joue bien et je pense qu’ils vont mettre beaucoup de volonté. J’espère voir des buts. Et comme on en prend toujours un, j’espère qu’on va en marquer 2!"

Alexandre

"Nantes est dans une grosse période comparée à nous. Après, ça peut être un bon tremplin pour accéder à la coupe d’Europe l’an prochain. Je nous vois bien l’emporter 2-1. Généralement les Nantes-Monaco sont des matches fermés. Cette saison, on ne les a pas encore battus. Et les années où on ne les bat pas sont assez rares ces 20 dernières années, donc on a l’occasion de se rattraper."

Paco

"On joue notre saison. Vu comme c’est parti pour attraper l’Europe ça va être compliqué. Donc maintenant il nous reste deux matches pour y parvenir. Je ne sais pas dans quel état d’esprit ils sont. J’espère qu’ils vont prendre conscience que ça reste le moyen le plus pratique pour atteindre l’Europe. Je vois bien une victoire 1-0."

Pierre

"Il faut gagner. Monaco est sur une mauvaise série. La meilleure occasion de réagir c’est maintenant en se qualifiant. Après je suis confiant, en plus Nantes vient de battre Paris donc ils vont peut-être s’enflammer un peu. Il faudra bien entamer le match et après sur le papier normalement… Mon pronostic c’est 3-1. On n’a pas trop de défense, on prend toujours des buts. Après ils vont peut-être se découvrir si on mène, et ça nous offrira des opportunités de but."

Ludovic

"On est un peu les spécialistes des finales et demi-finales perdues depuis tant d’années. Ce sera un match très disputé. Je ne suis pas forcément optimiste, les derniers résultats ne plaident pas en notre faveur. On a beaucoup de mal à créer du jeu. Nantes est une équipe qui va essayer de se montrer. Il va falloir que l’on soit très solide défensivement. Je vais dire 2-1 pour Monaco."