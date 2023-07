Jean Lucas quitte l'AS Monaco pour le club brésilien de Santos

Après Flamengo, Jean Lucas avait déjà évolué à Santos et disputé 20 matches sous forme de prêt en 2019, avant d'être transféré à Lyon. Après une saison et demi entre Rhône et Saône, puis un prêt de six mois à Brest, Lucas avait été recruté à l'été 2021 par Monaco pour la somme de 11 millions d'euros.

A Monaco, Jean Lucas n'a disputé que 49 matches et inscrit deux buts, toutes compétitions confondues en deux saisons. Il n'entrait plus dans les plans du club et n'a plus joué en match officiel avec l'ASM depuis la trêve due à la Coupe du monde 2022.

Le montant du transfert serait évalué entre quatre et cinq millions d'euros.