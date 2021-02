Jean-Clair Todibo (OGC Nice) pourra jouer le derby à Monaco

"Il sera très certainement dans le groupe", a annoncé Adrian Ursea.

L’entraîneur du Gym juge le défenseur central prêté par Barcelone bon pour le service.

"Il s’entraîne depuis deux mois. Il a joué deux matchs officiels en janvier. Son état est bon. Il est apte. Son arrivée nous offre de nouvelles possibilités. Je peux l’associer dans diverses dispositions, dans une défense à 3 comme une défense à 4. Le fait qu’il soit là me donne plein d’opportunités, à moi de faire le bon choix. Jean-Clair nous amènera plus de qualité dans la relance, plus de taille sur les coups de pied arrêtés. Sa venue est une très bonne chose. Je suis très content qu’il soit avec nous."