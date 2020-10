"Je veux grandir à l’AS Monaco". Le milieu de terrain Florentino Luis dévoile ses ambitions

À quel moment avez-vous décidé de rejoindre l’AS Monaco?

Durant le mercato, j’ai eu beaucoup d’options et d’opportunités. Mais quand Monaco s’est présenté, j’ai tout de suite voulu rejoindre ce club. Je suis ravi d’être là. C’est un club avec une riche histoire, qui a été champion et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2017. C’est le bon endroit pour poursuivre ma progression et m’épanouir.

Niko Kovac a dit que votre poste de prédilection était celui de sentinelle. Êtes-vous d’accord avec lui?

Oui, c’est la position où je me sens le mieux. Je peux jouer plus haut, sans aucun souci. Je répondrai aux attentes du coach.

Vous avez été prêté sans option d’achat. Est-ce compliqué de se projeter à long terme?

Je suis très heureux d’être là. Je veux grandir, profiter de chaque instant. Je découvre un nouveau coach, un nouveau pays, une nouvelle langue. Je suis là pour développer mon football.

Quels sont vos modèles?

J’aime beaucoup Busquets, mais également Paul Pogba. Plus jeune, c’était Thierry Henry, même s’il ne jouait pas au même poste. J’ai également suivi de près les exploits de João Moutinho sous le maillot de Monaco. Beaucoup de joueurs portugais ont brillé sous ses couleurs.

Monaco est l’équipe qui court le plus en Ligue 1. C’est la méthode Niko Kovac?

La Ligue 1 et le championnat portugais sont deux championnats différents. Niko est un coach avec des idées claires. Il veut qu’on presse haut, qu’on aille chercher l’adversaire et qu’on aille de l’avant. C’est le style que j’aime. Si l’équipe court plus que l’adversaire, on aura plus de chances de gagner des matchs (sourires).