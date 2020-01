"Je veux faire une clean sheet": Moreno fait le point avant le match de l'AS Monaco en Coupe de France

Le regard sur la défaite de Strasbourg

"On doit améliorer les phases défensives, c’est le principal souci. Aujourd’hui c’est surtout ce que l’on a travaillé à l’entraînement. C’est collectif. Pour arriver à une situation de but, notre équipe doit faire beaucoup de choses pour en arriver là et surtout bien défendre. Je veux faire des clean sheets, on prend des buts à chaque match depuis que je suis arrivé par exemple. Si on prend des joueurs défensifs au mercato, on fera le point."

Le mercato

"Le départ d’Augustin compensé ? On doit voir, on a des possibilités, Geubbels s’entraîne avec nous normalement, Pellegri pourra revenir avec nous la semaine prochaine. Il faut contrôler l’équilibre de l’équipe. Les rumeurs Ben Yedder au FC Barcelone ? C’est le meilleur buteur du championnat, c’est une référence, oui c’est mieux qu’il reste ici (sourire). On doit le trouver plus proche de la surface de réparation, on doit trouver une manière de le mettre dans de meilleures dispositions."

>> RELIRE. Jean-Kevin Augustin quitte l'AS Monaco

Le match de Coupe de France

"C’est bien de rejouer tout de suite après une défaite, on ne tergiverse pas ainsi."

Jovetic

"Jovetic s’entraîne bien, il est prêt à jouer alors qu’il revient d’une grave blessure. Il doit reprendre l’habitude de s’entraîner, de faire des entraînements intenses de manière régulière. Le match t’apporte de la pression, du stress, ce sont des conditions uniques, on doit surveiller tout ça."

Les difficultés de Fabregas

"Fabregas a eu un match difficile face à Strasbourg, comme tous nos joueurs, il a subi un marquage individuel, je ne comprends pas que l’on puisse le siffler, c’est un joueur de notre club. On ne doit jamais siffler un de nos joueurs, il porte le maillot de Monaco. Je comprends que les gens ne soient pas contents du résultat mais ça me semble difficile de le siffler pendant le match. Strasbourg, c’était son meilleur match dans l’intensité, ce n’est pas un souci physique pour Cesc."