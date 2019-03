"Je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule": Patrice Evra menace son ancien coéquipier à l'AS Monaco Jérôme Rothen

Des critiques que n'a que très peu goûtées Patrice Evra, et auxquelles il a décidé de répondre directement sur Instagram.

L'ancien défenseur sans club après deux aventures ratées à Marseille et West Ham s'en est pris à ceux qui "cherchent un bouc-émissaire une fois de plus…" et qui "viennent pleurer sur son Insta".

Exposant son palmarès aux "enfants Panpan cucul qui sont nés après l'Iphone X", Evra s'est ensuite attaqué de façon très agressive à Jérôme Rothen avec qui il avait atteint la finale de la Ligue des Champions sous le maillot monégasque en 2004.

"Roro, pas toi. On m’a dit 'Jerôme...' J’ai dit, mais non arrêtez vos conneries. On m’a montré la vidéo. J’ai dit 'l’autre, espèce d’enfant de capote trouée'. Oh la, pardon monsieur Rothen, en plus je l’aime bien ton père. Mais faut le retenir votre môme monsieur Rothen. Il est en train de péter les plombs. T’es en train de péter les plombs ma petite blonde", s'est-il lâché.

Avant d'aller encore plus loin et de le menacer physiquement:

"Ta récompense c’est que dès que je te croise je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu peux dire oh il est violent il répond par la violence. Je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu sais que je ne parle pas pour rien. On va se croiser. On a mangé dans la même assiette Jé (...) Tu as toujours été ami des journalistes. Quand tu avais 5, et que Bernardi (Lucas) ou Zikos (Andreas) ils avaient 7 par exemple, parce que oui t’étais parano avec les notes, tu les appelais et tu disais'"ouais, pourquoi tu ne m’as pas mis un 7, ceci, cela' (...) T’es à ta place, à raconter de la merde, à mentir. Ça me fait mal. Mais attention, toi je vais te croiser"