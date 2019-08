"Je suis en train d'étudier les offres": Falcao envisage de quitter l'AS Monaco

En marquant ce samedi soir contre la Sampdoria, Falcao a permis à son équipe de remporter le dernier match de préparation de l'ASM avant le début du championnat de L1 vendredi contre Lyon.

Allez-vous rester à Monaco la saison prochaine?

La vérité c'est qu'il me reste encore un an de contrat et le club ne m'a pas proposé de prolongation. Donc je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille.

Vouliez-vous rester?

En ce moment, je crois qu'il faut que je regarde mes options, mes offres. Je n'ai encore qu'un an de contrat et c'est compliqué pour un joueur de mon âge. J'espère que l'on va trouver une solution pour moi et le club de Monaco.

Etes-vous déçu que le club ne vous propose rien?

Non, je ne suis pas déçu. Je suis reconnaissant. Je comprends leur politique. Peut-être qu'ils ont besoin de chercher d'autres options donc je dois faire pareil. C'est le foot.

Vous voulez donc partir de Monaco?

Je crois qu'il y a des offres très importantes pour ma carrière et je voudrais prendre le temps de choisir.

Le président veut pourtant vous voir rester...

Oui, mais comme j'ai dit, je suis dans ma dernière année de contrat. C'est compliqué pour la famille etc.

On parle de Galatasaray, ou Valence, quelle est votre préférence?

En ce moment je peux juste dire que j'étudie les offres. C'est tout. Je me comporterai comme un professionnel. Mais je veux que tout ça soit vite solutionné.

Peut-il avoir un conflit?

Je ne crois pas, non. Il y a de bonnes relations. On peut parler et je suis reconnaissant avec le club et les gens. Je comprends le club, et je pense que le club comprend ma position de donner à ma famille de la tranquilité pour le futur.

Vous ne voulez pas attendre janvier pour vous engager libre dans un autre club?

Non, il y a de bonnes offres.