"Je suis content d’avoir du choix"… Philippe Clement apprécie la concurrence retrouvée au sein de son attaque

Monaco se rend à Rennes, ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 (21h). Une rencontre qui peut permettre aux Monégasques, 6es à six points du podium, de revenir à trois longueurs des Bretons, du podium et du billet pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Philippe Clement a évoqué ce choc dans la course à l’Europe, ce mercredi face aux médias. L’entraîneur monégasque savoure de pouvoir compter sur trois attaquants de haut niveau, avec Volland, Ben Yedder et Boadu. Morceaux choisis de sa conférence de presse.