"Je sais que ça va me manquer", le Niçois Hugo Lloris met un terme à sa carrière en équipe de France

Ce lundi, le gardien de Tottenham a accordé, en exclusivité, un large entretien à Nice-Matin dans la suite d’un hôtel parisien pour expliquer les raisons de sa retraite internationale.

Depuis 2012, il était le capitaine emblématique de l’équipe de France avec qui il a disputé quatre Coupes du monde, dont celle victorieuse en Russie (2018) et la dernière au Qatar, trois Euros et remporté une Ligue des Nations.

Il laisse derrière lui l’image d’un grand professionnalisme et d’un gardien d’exception.

A quand remonte votre décision de mettre un terme à votre carrière internationale?

C’est au fond de moi depuis ces six derniers mois. Cela s’est amplifié tout au long de la Coupe du monde. J’ai ressenti des émotions très fortes dans les victoires, la progression de l’équipe, ce sont des choses difficilement explicables. Quelques jours après la fin de la compétition, j’ai pris le temps de me poser les bonnes questions. J’ai pesé le pour et le contre et j’ai décidé d’arrêter ma carrière en équipe de France. C’est une décision importante, mûrement réfléchie que je vis positivement.

Vous l’avez prise seul?

J’ai eu besoin de me tourner vers des personnes importantes, mon épouse, mon père. Il y a également deux personnes très importantes à mes yeux avec qui j’avais besoin d’échanger. Ce sont Joël Bats et Fabien Barthez, deux légendes du football français. Ils m’ont fait part de leur expérience passée de joueur, ils ont également vécu ce moment, ils l’ont senti. Les écouter, c’était une façon de m’apaiser et de me rassurer. Mais ma décision était prise, personne n’aurait pu me convaincre de faire l’inverse.

La défaite en finale de Coupe du monde contre l’Argentine a-t-elle eu une influence?

La première chose, c’est que j’aurais tellement aimé être une deuxième fois champion du monde. On a vécu une si riche expérience, si positive. Personne ne nous attendait là, on a eu tellement de péripéties, de blessures de cadres tels que Paul (Pogba), N’Golo (Kanté), Karim (Benzema), Lucas (Hernandez). Malgré ça, on a su se réinventer et repousser nos limites. Vivre une telle aventure sur le plan humain, c’est merveilleux. Il manque la victoire mais c’est le sport. Cela restera un souvenir impérissable.

On vous sent à la fois soulagé et à la fois triste…

Oui, car je sais que ça va me manquer. Mais je n’ai aucun regret. Je suis arrivé au bout de l’histoire, j’ai tout donné pour ce maillot. C’est le moment de laisser la place à d’autres. J’ai eu le privilège de vivre des aventures exceptionnelles sur le plan sportif et humain. L’aspect familial entre également en compte, je suis à un moment charnière aussi pour mon épouse, mes enfants. Je me dois d’être plus présent, il y a des choses essentielles dans la vie. Je n’ai plus envie de passer à côté de certains moments avec eux. Je leur dois bien ça.

L’heure est venue pour Mike Maignan de prendre votre succession dans la cage ?

Le sélectionneur fera ses choix mais Mike est certainement le successeur désigné. Il réalise de grandes choses depuis plusieurs saisons à Lille et au Milan. Alphonse (Areola) et Steve (Mandanda) sont toujours là, il y a aussi Alban (Lafont), Illan Meslier qui évolue en Premier League (Leeds) ou le jeune Lucas Chevalier de Lille. Je vais suivre ça avec passion car j’aime le poste. Je leur souhaite vraiment le meilleur.

Il va également falloir vous trouver un successeur en tant que capitaine. Qui a le profil?

Un joueur comme Raphaël Varane a cette légitimité, il est vice-capitaine depuis un moment. Il a les épaules pour assumer ce rôle. L’autre symbole de cette jeune génération, c’est Kylian Mbappé. On peut se rendre compte qu’il ne cesse d'élever son niveau et qu’il prend de plus en plus de place. Il a démontré son leadership au Qatar mais je n’ai pas mon mot à dire (sourires).

Si vous aviez un seul souvenir à ressortir de cette aventure de près de quinze ans, ce serait lequel?

Le titre de champion du monde en Russie, il n’y a rien de plus fort. On est sur le toit du monde pendant quatre ans. Cela récompense tellement d’efforts. J’ai démarré dans une équipe de France en difficulté, en crise même. On a su remonter la pente avec passion, fierté et honneur. C’est la plus belle chose qui puisse arriver à un joueur de football.

Votre plus bel arrêt?

Il y en a tellement eu (rires). L’Uruguay? C’est délicat d’en sortir un. J’ai toujours aidé l’équipe dans les moments importants et relevé des défis avec mes partenaires. C’est surtout ça qui reste en mémoire, avec ma longévité. Plus de quatorze ans, c’est beaucoup mais ça passe très vite. Tu n’arrives jamais vraiment à apprécier.