"Je reviens complètement différent"... Nouvelle recrue de l’AS Monaco, Malang Sarr a beaucoup appris de ses expériences à l’étranger

Malang, vous êtes né à Nice, avait été formé au Gym et vous venez de rejoindre Monaco. Quel sentiment vous anime?

J’ai toujours évolué en France avec Nice. C’est le club qui m’a permis d’être professionnel et ce que je suis aujourd’hui. Jouer pour Monaco, c’est donc un sentiment spécial. Mais ce que le club aspire à faire en France et en Europe, c’est vraiment impressionnant. C’est la raison principale pour laquelle je suis venu. J’ai pu avoir des discussions avec le coach et la direction, et j’ai vraiment senti l’ambition et leur envie de m’avoir avec eux. Le projet m’a plu et je vais chercher à performer ici.

"Au Portugal, j’ai beaucoup progressé tactiquement"

Comment avez-vous évolué depuis votre départ de Nice en 2020?

Je suis parti libre et j’ai commencé la pré-saison à Chelsea. J’ai ensuite été prêté à Porto où j’ai pu découvrir la Ligue des champions, des matchs à haute intensité et de très haut niveau. Je suis revenu en Angleterre ensuite et j’en retiens beaucoup de positif. J’ai évolué avec une grande équipe et de grands joueurs. J’ai été intégré dans l’équipe championne d’Europe. C’était quelque chose de très fort et ça m’a demandé beaucoup d’efforts et d’abnégation. Après cette belle expérience à l’étranger, je reviens complètement différent.

En quoi êtes-vous différent?

Sur le plan du foot, j’ai progressé dans tous les domaines. C’est le fait de découvrir d’autres championnats et équipes, d’autres façons de voir le foot et d’autres styles de jeu. Cela m’a permis d’élargir ma palette sur le plan défensif. Au Portugal, j’ai beaucoup progressé tactiquement. C’était très pointilleux. J’ai été capable de répondre à toutes les questions posées par une attaque de haut niveau. Je me suis aguerri dans le jeu aussi. On sait à quel point la Premier League est intense et physique. Je suis meilleur dans la préparation et la manière d’appréhender les matchs tous les trois jours. Je comprends mieux mon corps. Humainement, je suis sorti de ma zone de confort. J’avais toujours vécu à Nice et j’ai pu me découvrir en tant qu’homme. Cela a été une bonne expérience de découvrir une langue et une autre culture. Je suis beaucoup plus mature et sûr concernant les choses de la vie.

Que retenez-vous de vos échanges avec des cadres comme Rüdiger ou Thiago Silva à Chelsea?

Sincèrement, c’est assez simple de progresser à Chelsea quand on a la bonne mentalité. Ce sont des exemples et s’ils sont à ce niveau, c’est parce qu’ils ont une mentalité incroyable. Forcément, évoluer avec eux m’a permis de progresser. On peut s’inspirer et se perfectionner en regardant ce qu’ils font, en prenant les conseils et en les écoutant au quotidien.

Vous pouvez jouer central comme à gauche de la défense. Souhaitez-vous, malgré cette polyvalence, vous fixer dans l’axe?

Vous connaissez déjà la réponse. J’ai toujours été un joueur qui pense à l’équipe. Je suis défenseur central mais j’ai la possibilité de dépanner dans le couloir. Et s’il y a besoin et que je suis amené à le faire, ce sera avec plaisir. Je donnerai tout comme je l’ai toujours fait.

Que savez-vous de vos coéquipiers?

Je connais tout à propos d’eux en termes de foot. Je vais maintenant les découvrir petit à petit humainement. Je suis avec eux officiellement depuis seulement quelques heures mais je suis content d’être ici. Je suis habitué à la concurrence. Elle pousse à la performance et c’est ce dont on a besoin. Tout le monde l’a vu, le club est ambitieux et je le suis aussi. On va se tirer vers le haut et s’aider les uns et les autres. Cela ne peut être qu’un plus pour le club.

Mon retour sur la Côte d’Azur, près des Moulins et de ma maman? Je vais être dans la continuité de ce que je faisais à Londres. Là-bas, je m’étais installé seul.

Votre maman est toujours installée à Nice. À quoi va ressembler votre quotidien? Allez-vous revivre à ses côtés?

Elle reste très très importante. Tout ça est un peu personnel. Je sais qu’en venant à Monaco, je vais retrouver mon cadre familial, mes proches et mes repères. Mais je vais être dans la continuité de ce que je faisais à Londres. Là-bas, je m’étais installé seul. J’ai su vivre seul et me forger à l’étranger, prendre mes marques rapidement. Cela m’a réussi. Le fait d’être près de la famille ou éloigné d’elle, ça ne fera pas de grande différence. Même si avoir les siens autour de soi aide toujours. Ce sera une force supplémentaire mais je suis venu ici pour répondre au projet de Monaco. Tout est axé sur la performance.

Dès le dimanche 4 septembre (20h45), vous retrouverez Nice et l’Allianz Riviera…

Je me sentirai bien. C’est un derby et un bon match à jouer. Le club et les supporters savent que j’ai toujours tout donné pour le Gym. Cela restera un match spécial même si je vais essayer de l’appréhender comme les autres. Je ne sais pas ce qui m’attendra là-bas, mais j’aurai l’intention de sortir la plus grande performance possible pour gagner.