"Je retiens la combativité du groupe": le président de l'AS Monaco Dmitry Rybolovlev réagit à la 3e place de l'ASM en L1

Ce dernier résultat nul, concédé au bout des arrêts de jeu face aux Sang et Or, a empêché l'ASM de conserver sa deuxième place synonyme de billet direct pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions.



En août, le club princier devra donc jouer un 3e tour préliminaire puis un barrage pour s'inviter dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Présent dans le Pas-de-Calais pour la dernière sortie de son équipe, l'oligarque a pris la parole dans le vestiaire samedi soir, juste après la désillusion venue s'abattre sur ses troupes.

Déçu, parce qu'il rêvait d'une qualification directe pour la C1, le Russe se veut malgré tout positif, ce dimanche, dans un communiqué publié sur le site du club.

"Le scénario cruel de cette ultime rencontre ne doit pas faire oublier les derniers épisodes de cette bataille que nous avons menée en Ligue 1, lance-t-il. A l’issue de cette saison traversée de hauts et de bas (licenciement de Niko Kovac et arrivée de Philippe Clement en janvier, neuf points de retard sur le podium en mars, NDLR), je souhaite retenir la combativité du staff et des joueurs."

Agacé pendant de longs mois, ce qui l'aurait poussé à vouloir encore tout changer en mars selon L'Equipe (*), il salue aujourd'hui le rebond de son club, invaincu sur les dix dernières journées de Ligue 1 (neuf victoires de rang puis un nul).

"Dans la difficulté, le groupe n’a jamais lâché, réalisant même une remarquable série de victoires, et est récompensé de ses efforts en accrochant le podium - une septième fois depuis la promotion de l’AS Monaco en Ligue 1 il y a neuf ans. Notre jeune équipe a disputé cette saison plusieurs compétitions: nationales et européennes. J’espère qu’elle saura s’appuyer sur cette expérience pour gagner en maturité et en régularité. C’est avec la volonté de continuer à grandir et de progresser, en construisant sur ce qui a été mis en place, que nous préparerons la prochaine saison. Enfin, j’aimerais remercier nos supporters qui ont répondu présent tout au long de la saison, comme toujours, à domicile et à l’extérieur, pour soutenir l’équipe, et je leur donne rendez-vous la saison prochaine. Daghe Munegu!"

* Le quotidien annonçait que le Russe voulait se séparer de son entraîneur (Philippe Clement), son directeur sportif (Paul Mitchell) et de son vice-président (Oleg Petrov). Le club avait démenti.