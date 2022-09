"Je profite à fond"... Les premiers mots bleus des joueurs de l'AS Monaco Youssouf Fofana et Benoît Badiashile

"Je ne m’y attendais pas du tout. Mais au vu de ce qu’ont écrit vos collègues, ça me pendait au nez. J’ai dû me préparer quand même. Pendant deux ans, j’en ai rêvé, y entrer ça m’a fait plaisir, il y avait un sentiment de fierté. Il faut passer outre, montrer qu’on est là pour travailler, montrer ce qu’on sait faire pour pouvoir revenir."

Badiashile

"Quand on est sélectionné pour la dernière liste avant le Mondial, forcément on peut avoir des ambitions et espérer y participer. Je vais essayer de montrer mes qualités sur ce rassemblement et ensuite avec Monaco, essayer d’être le plus régulier possible."

Fofana

"Franchement, la pression sur le Mondial, elle n’y est pas encore, c’est de l’émerveillement, je profite à fond. Je viens faire mon métier, on verra par la suite. Avant le Qatar il y a deux matchs, j’essaye de me concentrer dessus, pourquoi y penser s’il y a un match jeudi puis un autre dimanche? Après, peut-être. Il faut déjà penser à la première sélection je pense."

Badiashile

"Il y a pas mal de joueurs que je connais parce que je les ai côtoyés avec les Espoirs, que ce soit William (Saliba), Jules (Koundé), Dayot (Upamecano), donc c’est plus facile de s’intégrer. J’essaye de rester le même, ne pas changer mes habitudes tout en essayant de m’habituer à ce groupe."