"Je ne protège personne": Leonardo Jardim évoque les lacunes collectives de l'AS Monaco

Le match à Nantes ce vendredi soir sera l’occasion de confirmer le bon élan de l’ASM. D’autant que l’équipe de Leonardo Jardim doit aussi faire oublier le dernier déplacement à Montpellier (défaite 3-1) qui avait tourné au fiasco.

Monaco est-il lancé?

J’ai l’impression que l’équipe est plus forte qu’au mois d’août. Les joueurs sont là depuis un moment et travaillent ensemble. Un groupe s’est créé. Tous ces facteurs sont importants dans la performance sportive. Après, il faut le démontrer sur le terrain à tous les matches. C’est ce que nous devrons faire contre Nantes. Une équipe de qualité et motivée.

Défensivement, l’équipe a beaucoup de mal...

On est meilleur offensivement que défensivement. C’est parce que tout le monde, dans la construction, l’organisation du jeu, fait de bonnes choses quand l’équipe attaque. A Montpellier l’équipe n’a pas été capable de faire ça et n’a pas marqué. Défensivement, c’est la même chose.Il faut qu’on progresse collectivement. Il faut qu’on se montre plus rigoureux.

"Pas que la faute des défenseurs"

Comment travaillez-vous pour améliorer ce point?

Je l’ai dit au groupe: on est tous responsable des buts que l’on prend. La moitié des buts ont été encaissés à la suite d’un coup franc ou un corner. Ce n’est pas que la faute des défenseurs. Il faut que chacun gagne ses duels.

Il y a beaucoup d’erreurs individuelles...

Tous les joueurs doivent progresser. A chaque fois il est question d’une erreur individuelle à un moment. Mais ça ne concerne pas que les défenseurs. C’est une question de relance, de marquage etc. Ce sont des petites choses qui s’accumulent. Collectivement, défensivement on n’est pas au niveau.

Glik a beaucoup de mal...

Je veux qu’on soit objectif. Il faut bien regarder le match. C’est facile de dire que c’est Glik. Ok, il est concerné. Mais avant, le Rennais passe devant deux joueurs et entre dans la surface. Il ne reste pas beaucoup de solutions à Glik ensuite. Je veux rester juste. Je ne protège personne. Je m’en fous de ça parce que mon objectif c’est de gagner des matches. Je n’écoute pas l’opinion des autres. Si j’avais fait ça pendant ma carrière, je ne serais certainement pas au niveau où je suis aujourd’hui.