"Je m'ouvre davantage aux autres": le joueur de l'AS Monaco Gelson Martins se livre avant le choc de samedi contre Lyon

Il y a deux gros matchs à l’extérieur qui se profilent contre Lyon et le PSV Eindhoven. Comment les abordez-vous?

La trêve nous a permis de bien recharger les batteries. Des matchs très difficiles nous attendent, même s’il n’y a jamais de rencontres faciles. On sait qu’on va encore enchaîner beaucoup de matchs en très peu de temps. Mais nous sommes prêts.

On l’a vu l’an passé, les matchs contre Lyon sont toujours un peu électriques. Vous ressentez cette nouvelle rivalité?

Jouer contre l’OL est toujours spécial. L’an dernier, c’était intense, physique. L’ambiance était bouillante comme ça arrive parfois dans le foot. Je suis certain qu’ils seront très bien préparés, mais nous aussi. On a à cœur de faire une belle prestation.

L’équipe devra notamment faire sans Tchouameni. Est-ce que ça peut peser sur la rencontre?

C’est un joueur très important pour nous, c’est vrai. Il est en train de monter petit à petit au plus haut niveau. Il est très très fort. Je n’ai aucun doute qu’il va devenir un très grand joueur. Ce serait un manque pour n’importe quelle équipe de ne pas compter sur lui. Mais on a d’autres très bons joueurs au sein de l’effectif. Ils sauront faire le boulot, je ne me fais pas de soucis.

À l’arrivée de Niko Kovac, vous avez d’abord peu joué avant de devenir l’un des hommes forts de l’équipe. Que vous a-t-il demandé de changer?

Au début, quand il est arrivé, il ne me connaissait pas. Je jouais moins mais il m’a beaucoup parlé. Généralement, les joueurs à vocation offensive n’aiment pas trop défendre. Niko Kovac m’a fait comprendre que c’était nécessaire. Le football, ce n’est pas seulement attaquer. Il fallait que je force un peu ma nature, que je travaille encore plus dur aux entraînements et que je sois plus agressif en match. Je me suis mis au diapason de l’équipe, j’ai cherché à l’aider encore plus. Ça a payé.

Il vous réclame sensiblement la même chose que Diego Simeone à l’Atletico Madrid, et pourtant là-bas, ça n’a pas marché. Pourquoi?

Niko Kovac m’a laissé du temps et l’opportunité de me montrer. Il m’a parlé, m’a montré la voie. Ça a été un déclic pour moi. J’ai senti qu’il me donnait sa confiance et ça m’a permis de me libérer.

"Ma suspension m'a fait grandir"

Vous marchez à l’affectif?

Je suis quelqu’un de très timide. Parfois, ça donne l’impression à certains que je suis sûr de moi. Mais c’est plutôt l’inverse. J’ai besoin de sentir la confiance de mon entraîneur pour la redonner de la meilleure des manières sur le terrain.

Une critique revient souvent à votre sujet: votre manque d’efficacité…

J’en suis conscient. Tous les jours à l’entraînement, je travaille pour m’améliorer. Le staff m’aide en ce sens.

Quel bilan faites-vous de vos deux années et demie à l’AS Monaco?

Il y a eu des hauts et des bas. J’ai mis un peu de temps à m’adapter au club, à trouver mon équilibre mais aujourd’hui j’ai le sentiment d’être pleinement intégré. J’ai une très bonne relation avec mes coéquipiers. C’est du coup plus facile pour moi de m’exprimer sur le terrain.

Il y a eu votre longue suspension*, le Covid... Est-ce que ces mois sans jouer ont modifié votre façon d’appréhender le football?

Ça a changé énormément de choses dans ma vie de footballeur mais aussi dans ma vie personnelle. J’ai commencé à voir les choses d’une manière totalement différente. Ça a été une période extrêmement difficile pour moi mais j’étais obligé d’aller de l’avant. Ça m’a fait grandir. Évidemment, j’aurais préféré ne pas devoir en passer par là, mais il faut tirer le positif de chaque situation.

Quelle est votre place dans le vestiaire de l’AS Monaco?

La première année, ça a été très difficile. Je ne parlais quasiment pas (rires). Aujourd’hui, je peux dire que je suis totalement différent. Je suis toujours en train de faire des blagues, de chambrer. Je ne suis toujours pas celui qui parle le plus mais dès que je peux taquiner un coéquipier, je le fais (rires).

Il paraît que vous êtes très ami avec Golovin?

On est toujours ensemble. On parle beaucoup. C’est drôle parce que quand je suis arrivé, je ne parlais pas anglais et lui, c’était la seule langue qu’il connaissait. Le français était compliqué pour tous les deux. Et pourtant, on a tout de suite réussi à communiquer. Je ne sais pas comment l’expliquer mais notre amitié est très forte (rires).

À 26 ans, comment voyez-vous la suite de votre carrière?

Je ne suis pas vraiment du genre à planifier le futur. Ce qui m’importe, c’est plutôt le moment présent. Je veux faire les choses bien à Monaco, donner le maximum pour aider le club et on verra bien ce qui se passera ensuite pour moi.

* Coupable d’avoir bousculé l’arbitre Mickaël Lesage, il avait écopé de six mois de suspension en mars 2020.