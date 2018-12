"Je me souviens de tous mes buts": de passage à Monaco pour Peace and Sport, Didier Drogba se remémore ses souvenirs de carrière

Didier Drogba a tout connu. Tout gagné. Du Mans à Phœnix en passant par l’OM, Chelsea et Galatasaray, l’attaquant ivoirien (104 sélections, 65 buts) vient de raccrocher les crampons le mois dernier.

A 40 ans, le jeune retraité est devenu vice-président de Peace and Sport, l’organisation internationale neutre et indépendante monégasque qui promeut l’utilisation du sport comme un outil de paix.

Joël Bouzou, président-fondateur de Peace and Sport, ne voyait pas d’autre personnalité pour devenir vice-président.

"C’est un joueur charismatique avec une reconnaissance internationale. C’est un homme de paix avec lequel on partage une vision. Didier vient d’arrêter sa carrière et il pourrait faire du business mais ça fait un an qu’il travaille avec nous, on passe la vitesse supérieure. C’est un homme charismatique dont la fondation a besoin pour porter le message de Peace and Sport".

Didier, c’était une évidence de vous retrouver vice-président de Peace and Sport une fois les...