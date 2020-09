"Je me sens très bien"... Le coach de l'AS Monaco Niko Kovac "souhaite être sur le banc" contre Nantes dimanche

Lors d'une visio-conférence réalisée avec différents journalistes suite à la présentation dans un hôtel de la Principauté des dernière recrues de Monaco, Caio Henrique et Kevin Volland, Kovac est revenu sur sa situation spéciale suite à son test positif au Covid-19.

"Je me sens très bien", a d'abord expliqué l'ancien entraîneur du Bayern Munich. "Je n'ai eu aucun symptôme. Mais après mon test positif au Covid-19, le protocole précise que je dois être isolé. Donc je reste dans ma chambre d'hôtel. Je continue de l'être depuis mon test négatif de mercredi dernier".

Le Croate a effectué ce vendredi un nouveau test, dont il n'avait, en début de soirée, pas encore le résultat.

"On doit bien suivre le protocole de la Ligue 1", a-t-il précisé. "Si mon deuxième test consécutif est négatif, ce à quoi je m'attends, je crois alors que tout serait ok pour que je puisse être sur le banc (contre Nantes, dimanche).

Brozovic pas suivi

"Mais c'est à la Ligue de prendre la décision", a souligné le technicien de 48 ans. "Je souhaite être sur le banc. Si ce n'est pas possible, on trouvera une solution pour répondre à cette situation".

Durant toute la semaine, il a préparé son équipe "en contact avec (s)es adjoints, Robert (s)on frère (et premier adjoint), Goran (Lackovic, deuxième adjoint) et Aaron (Briggs, analyste tactique)". "C'est aussi pour cela qu'on a de nombreux assistants", a souri l'entraîneur N.1 de Monaco. "On travaille ensemble depuis longtemps. Tout est bien huilé."

"Tout ce qui a été fait durant les séances avait, au préalable, été établi ensemble et approuvé par moi par visio-conférence", a souligné Kovac. "Chaque séance a été filmée. J'ai donc pu toutes les suivre, voir ce qui a été fait et comment, depuis ma chambre. On est dans une nouvelle ère. Lorsque j'étais joueur, ce n'était pas possible. Cela l'est désormais".

Kovac en a également profité pour assurer que le club "observe le marché des transferts", mais que les rumeurs concernant un intérêt pour son compatriote Marcelo Brozovic, milieu de l'Inter Milan, ne sont pas fondées.

"C'est toujours très facile de me relier à un joueur que j'ai déjà dirigé", a conclu Kovac. "Je l'ai eu en sélection U21. C'est un très bon joueur, international, qui évolue dans une grande équipe en Italie. Mais honnêtement, ce n'est pas un joueur pour nous. On suit d'autres pistes actuellement".