"Je me sens bien, au vu des circonstances": Christian Eriksen donne de ses nouvelles après son grave malaise en plein match

Depuis sa chambre d'hôpital, Christian Eriksen tient à rassurer tout le monde. "Bonjour à tous. Un grand merci pour vos doux et gentils soutiens et pour vos messages venus du monde entier. Ça veut dire beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien, dans ces circonstances. Je dois encore faire des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager mes coéquipiers pour les prochains matchs du Danemark. Jouez pour tout le pays!", témoigne le joueur danois.

Sur sa publication Instagram, on peut voir le footballeur souriant et pouce levé. De quoi redonner de l'optimisme à ses supporteurs.