"Je fais l'arrêt au bon moment": le destin de Marc-Aurèle Caillard, formé à l'AS Monaco et qui a écœuré l'OGC Nice avec Guingamp

On peut garder les buts de l'En Avant Guingamp et porter le prénom du plus célèbre empereur - Marc-Aurèle - qui dirigea l'Empire romain lors de son apogée (161 - 180). C'est le destin de Marc-Aurèle Caillard, 24 ans, formé à l'AS Monaco et qui vient de disputer son premier match de Ligue 1 au Louis-II.

Pour ce drôle de baptême, le portier guingampais a sorti un gros match quatre jours après avoir écœuré l'OGC Nice lors d'une séance de tirs au but en Coupe de la Ligue. Passé par Clemont après sa formation sur le Rocher (2010-2015), le gardien a franchi un cap dans les Côtes-d'Armor. Quand on est formé à Monaco, est-ce que cela a une saveur particulière de disputer son premier match de Ligue 1 au Louis-II?

Oui, c'est certain, c'est un beau clin d'œil. J'avais déjà eu l'occasion de débuter des matches en Coupe de la Ligue cette saison mais c'est sûr que jouer à Monaco, mon club formateur, pour mon premier match en Ligue 1, c'est beau. J'ai su être patient, j'ai beaucoup sué pour en arriver là. C'est le fruit de la réussite et du travail. En parlant de Coupe de la Ligue, on vous a vu brillant dans l'exercice des tirs au but contre Nice la semaine dernière.

Je faisais...

