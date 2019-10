"Jardim m'a menti": Andrea Raggi livre ses vérités sur la fin de son aventure avec l'AS Monaco

Fin juin, l'AS Monaco annonçait qu'il ne prolongeait pas le contrat d'Andrea Raggi.

Arrivé au club monégasque en provenance de Bologne en 2012, il avait disputé 230 matchs toutes compétitions confondues, dont 38 sur la scène européenne.

Le défenseur polyvalent avait été sacré champion de France de Ligue 2 et de Ligue 1 avec l’AS Monaco.

Un choc injuste pour Raggi qui s'est livré dans un entretien avec la chaîne Canal +.

"C’est dur de l’expliquer. J’ai joué un peu la première partie de saison en championnat et en Ligue des Champions et après, stop! Quand Jardim est revenu en janvier, je n’ai plus joué, même pas 10 secondes. C’était ma dernière année de contrat, je le savais et on en a discuté toute l’année. Ils m’avaient promis, promis et encore promis... J’avais fait deux rendez-vous avec Petrov. Il m’a dit: "on sait qui tu es, on sait ce que tu as fait pour le club, tout le monde t’aime et personne ne va te jeter à la poubelle!" Comme je te le dis maintenant, ce sont les mêmes paroles qu’il m’a dites. Il m’a pris et m’a jeté dans la poubelle, comme ça (il claque des doigts, ndlr)! Je suis en colère, c’est normal. Tu me parles trois mois avant pour me dire "Andrea, on a pris la décision de ne pas te prolonger..." mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé... (...) Moi, je dis la vérité, je regarde tout le monde dans les yeux. Oui, Jardim m’a menti. J’ai écouté aussi quand quelqu’un a dit que Raggi, ce n’était pas bien pour le vestiaire... Durant toutes les années que je suis resté aussi, je peux le dire tranquillement. Entre moi, Suba (Subasic), à l’époque Moutinho, Toulalan, Dirar, Germain, on était les cadres dans le vestiaire et il n’y avait jamais un problème, un souci. Vous pouvez demander à tout le monde. Moi, je ne suis pas bien pour le vestiaire? Je ne l’accepte pas! Tout le reste, ça peut passer mais je n’accepte pas ça, non. Ça me fait mal parce que j’ai Monaco dans mon cœur, je me le suis tatoué ici dans le bras."