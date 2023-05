"J'aimerais qu'il reste l'an prochain", le capitaine Dante pousse pour le maintien de Didier Digard à la tête de l'OGC Nice

Une semaine après l'international gallois, c'est au tour du capitaine brésilien, ce jeudi, de venir au soutien de Didier Digard, dont l'avenir demeure incertain à la tête de l'OGC Nice.

"J'aimerais qu'il reste l'an prochain, a déclaré Dante. Il connaît le groupe, il connaît bien le club. Il a tout pour bien faire et dégage une certaine sérénité malgré son âge. Et puis cette saison, on a quand même battu les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e de L1 (Lens, Marseille, Monaco, Lille et Rennes, ndlr)."

Dante n'est pas le seul Niçois à indiquer cette volonté. Avant Rennes (2-1), Aaron Ramsey, qui devrait lui aussi prolonger à Nice, avait vanté ses relations avec Digard: "Il n'y a pas de question à se poser pour savoir si on veut poursuivre avec lui".

Auparavant, Gaëtan Laborde et Jordan Lotomba l'avaient eux aussi soutenu. "Didier est très important pour nous, j'espère qu'il sera là l'année prochaine", avait dit le Suisse.

Digard, qui a débuté en avril sa formation au BEPF (diplôme requis pour diriger une équipe de L1), n'en est pourtant pas certain. Il lui reste quatre journées de Ligue 1 pour convaincre les dirigeants d'Ineos, Dave Brailsford en tête, qu'il est l'homme de la situation.

Le rachat probable de Manchester United pourrait avoir son influence dans ce choix.