"J'ai ce club dans mon cœur": Philippe Clement souhaite rester l'entraîneur de Monaco malgré l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine

Sixièmes, les Monégasques n'ont pas doublé Rennes et Lille, 4e et 5e. Les Bretons sont qualifiés pour la Ligue Europa. Les Dogues joueront les barrages de la Ligue Europa Conférence. Le club de la Principauté a bouclé sa saison sur un bide, loin de ses objectifs initiaux. L'entraîneur asémiste Philippe Clement a réagi après cet échec. Le Belge veut continuer son aventure sur le Rocher.

"L'absence de Coupe d'Europe ? C'est un échec et une grande déception pour nous. C'est cruel ce soir. On a été très proches de le faire avec deux poteaux et l'occasion d'Edan (Diop) à la fin. Quand tu pousses, tu prends beaucoup de risques pour mettre le but décisif, mais on a encaissé ce but en transition. Aujourd'hui, je n'ai pas vu une équipe qui ne voulait pas pousser pour décrocher les trois points. On a perdu l'Europe à d'autres périodes, pas ce soir, en abandonnant trop de points.

L'atmosphère délétère ? C'est la vie d'un joueur de foot, d'un entraîneur. Les supporters ont tous les droits. Ils peuvent être mécontents quand on n'a pas les résultats qu'on veut. Pour moi, les deux moments clés de la saison ont été Leverkusen et la défaite aux tirs au but. On a baissé de niveau ensuite. Lens a été l'autre moment clé. Après, nous nous sommes effondrés. C'est ce qu'on doit améliorer. Cela revient ces dernières années après une déception. On peut rebondir plus vite et je me sens responsable de ça. Je n'ai pas trouvé les bons mots et les actions pour changer plus vite cet état d'esprit.

Mon avenir ? Ce sera le choix de la direction. Je ne fuis pas mes responsabilités. Je me regarde toujours dans le miroir. Je veux toujours être meilleur et tirer les bonnes conclusions. J'ai ce club dans mon cœur et je veux lutter encore pour lui, mais ce sera aux dirigeants de trancher. Avant Lens, on avait parlé de prolonger mon contrat mais quelques semaines après tout le monde est déçu. Est-ce que j'ai l'énergie pour continuer ? Pour le moment, c'est dur. Je suis fatigué ce soir. J'ai tout donné ces dernières semaines. J'ai commis naturellement des erreurs parce que je voulais changer des choses. Mais c'est la vie d'un entraîneur. C'est toujours plus facile de s'en rendre compte après."