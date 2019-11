INTERVIEW. Vainqueur du 17e Golden Foot Award à Monaco, Luka Modric "ne veut pas se laisser distraire par les récompenses"

À 34 ans, Modric, élevé au Dynamo Zagreb avant d’illuminer le jeu des Spurs de Tottenham (2008-2012), pèse ainsi quatre titres continentaux et autant de Mondiaux des clubs avec les "Merengue".

Résultat, il a mis fin à l’hégémonie Messi-Ronaldo en 2018 en remportant son premier Ballon d’Or. Auquel il a donc ajouté un Golden Foot Award, ce mardi soir au Fairmont, succédant au palmarès à l’attaquant uruguayen du PSG, Edinson Cavani.

Avant de soulever son "Pied d’Or", Modric a accepté de nous recevoir dans sa chambre. Magnéto.

Antonio Caliendo considère que le Golden Foot Award est plus important que le Ballon d’Or car on ne peut le gagner qu’une fois et que c’est un "passeport pour l’éternité". Êtes-vous d’accord?

Je ne sais pas si je peux dire ça. Je suis très fier de recevoir ce prix parce que je suis heureux de faire partie de ces légendes du football qui l’ont gagné. C’est un très grand plaisir et je suis très honoré d’être ici ce soir.

Est-il difficile de digérer des récompenses comme le Ballon d’Or ou le Golden Foot Award? De rester concentré sur le jeu dans les semaines et mois qui suivent?

Non, ces récompenses individuelles font partie du football. Lorsque vous les gagnez, vous les appréciez, vous êtes heureux et reconnaissant envers tous ceux qui vous aident à recevoir ces prix. Ceux qui ont voté pour vous, ceux qui vous ont choisi. Mais une fois que c’est passé, vous devez revenir à ce pour quoi vous êtes payé, à ce que vous faites de mieux, c’est-à-dire jouer au football. C’est mon objectif principal de ne pas être distrait par ces récompenses individuelles, même si elles sont très importantes et montrent que vous êtes quelqu’un de bien. Encore une fois j’essaye de me reconcentrer aussi vite que possible sur le football, de faire de mon mieux.