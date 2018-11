INTERVIEW. Football Leaks: le journaliste de Mediapart qui a révélé les secrets de l'AS Monaco se confie

Les Football Leaks n’ont pas épargné l’AS Monaco déjà très mal en point en championnat (19e de L1).

Depuis 15 jours, Mediapart publie une enquête en huit chapitres sur l’ASM et son président Dmitri Rybolovlev. Le dernier volet, demain après-midi, portera sur les relations entre l’AS Monaco et les instances françaises du football.

Commissions d’agents, recrutement de joueurs mineurs, Fair-Play Financier, jeu d’influences en Principauté, l’enquête révèle les arcanes du football moderne.

Souvent à la limite de la légalité, parfois en dehors des clous, ces révélations montrent surtout à quel point le flou juridique entoure le monde du foot où les règles sont visiblement faites pour être contournées.

Antton Rouget, 28 ans, est l’un des deux journalistes à avoir travaillé sur cette enquête. Des révélations qui s’appuient sur des documents obtenus par une source tenue secrète.

"La plus grande fuite de l’histoire du journalisme", comme on peut le lire en préambule sur le site d’information.

Comment avez-vous procédé?

On travaille depuis le 1er juin dans l’équipe des Football Leaks.

Nous sommes trois à Médiapart. Avec Michel Henry, nous avons travaillé sur le volet Monaco et l’ASM. Quand on analyse un Leak, on essaye de détecter les grands ensembles et les sujets qui peuvent être sortis. Football Leaks, c’est en tout 70 millions de documents. Pour Monaco, on va dire qu’il y en a eu plusieurs dizaines de milliers. On s’est appuyé sur quelques centaines jugés intéressants pour l’intérêt général. Ce sont des mails, pdf, vidéos, fichiers excel, word etc. Très rapidement, on a vu qu’il y avait beaucoup d’éléments sur l’AS Monaco. À partir de là, au fur et à mesure, on a resserré nos...