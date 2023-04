Interdiction de déplacement des supporters à Nice: le match FC Bâle contre le ministère de l'Intérieur s'est joué au tribunal, décision attendue à 12h

Quelques heures avant le match retour du quart de finale de Ligue Europa Conférence entre l'OGC Nice et le FC Bâle, le club suisse, ses supporters appuyés par plusieurs organisations de fans européennes ont joué une autre partie à Paris, devant le juge des référés (urgence) du Conseil d'Etat.

Représentés par deux avocats, ils ont demandé l'annulation d'un arrêté ministériel et d'une décision préfectorale interdisant purement et simplement tout déplacement aux supporters suisses. Environ 1.500 supporters de Bâle, dont 250 considérés "à risque" par le renseignement français, devaient assister au match et ont d'ailleurs quitté la Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi pour se rendre sur la Côte d'Azur.

Pour Maîtres François Pinatel et Pierre Barthélémy, les deux avocats qui ont soutenu les demandes, il est illégal de porter ainsi une "atteinte extraordinairement lourde à la liberté fondamentale d'aller et venir" sans motifs sérieux.

Me Pinatel a estimé que le dispositif initialement prévu et modifié in extremis en début de semaine (un regroupement obligatoire près du stade et un accompagnement par la police à l'arrivée et au retour) était suffisant: "Il n'est pas possible, au motif de l'éventualité que Bâle gagne et que tout explose, de mettre en place des mesures aussi attentatoires aux libertés individuelles", a déclaré Me Pinatel à l'audience.

Il a souligné que le match aller, la semaine dernière en Suisse (2-2), s'était déroulé sans heurts, que les deux équipes n'avaient pas d'antagonisme particulier et qu'il n'y avait donc aucune raison de redouter d'incidents.

Le représentant du ministère de l'Intérieur, un haut fonctionnaire, a reconnu à l'audience qu'il ne pouvait pas étayer oralement des allégations portées dans les conclusions écrites présentées par Beauvau, faisant état de "problèmes" au match aller et de supposées divergences "idéologiques" entre les supporters des deux clubs.

Il a cependant avancé que des combats étaient prévus à l'aller et n'avaient pas eu lieu, assuré que des bagarres s'étaient déjà déroulées à Menton, mercredi, et rappelé d'une manière générale que Nice avait déjà connu des incidents lors des saisons précédentes, notamment lors de la venue du club allemand de Cologne.

Il a surtout justifié l'arrêté d'interdiction par le fait que la préfecture avait besoin de mobiliser des unités de police pour maîtriser des manifestations autorisées ou sauvages contre la réforme des retraites, ce qui ne lui permettrait pas d'avoir assez d'effectifs pour gérer les supporters suisses. "Il y a superposition possible des deux événements", a-t-il indiqué.

Le juge des référés du Conseil d'Etat doit rendre sa décision en milieu de journée. S'il devait valider l'interdiction, les supporters de Bâle ne pourraient accéder au stade en principe et devraient donc s'arranger pour voir le match dans la ville, ce qui poserait d'autres problèmes d'ordre public, ont prévenu les avocats du club.