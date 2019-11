Le 21 décembre, l’ASRCM football organisera son 3e tournoi des pitchouns au stade Decazes. Une manifestation sportive ouverte à toutes et tous, mais attention car les places sont limitées et les inscriptions s’arrêteront le 4 décembre. Cet événement est réservé aux joueuses et joueurs des catégories U7 à U12, les équipes seront composées de trois joueurs plus un remplaçant avec la présence obligatoire d’un adulte responsable.