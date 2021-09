Incidents Nice-Marseille: INEOS met en garde les supporters du Gym

Par la voix de Bob Ratcliffe, le président d'INEOS football, la firme britannique met la pression sur son public.

"Lorsque nous avons pris la décision d'acquérir l'OGC Nice, la passion de ses supporters a été un élément essentiel de notre réflexion. Nous aimons voir dans le stade cette passion pour notre équipe. Mais la sécurité des supporters, des familles, des enfants et des joueurs est tout aussi essentielle pour INEOS. Le 22 août, nous avons dépassé une limite qui ne doit plus jamais être franchie ", y écrit avec fermeté le frère de Jim, le propriétaire du club.

"INEOS n'acceptera jamais un comportement violent ou menaçant"

"Nous avons été sanctionnés par la Ligue de football professionnel pour notre comportement. Et à juste titre, a-t-il ajouté. Cela nous coûtera entre 1 et 4 points et pourrait compromettre la qualification européenne la saison prochaine. Nous acceptons notre sanction car nous la considérons juste compte tenu des circonstances. INEOS croit en un fort esprit de compétition, en la passion tant sur le terrain que dans les tribunes, mais n’acceptera jamais un comportement violent ou menaçant."