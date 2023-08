On fait le point sur les joueurs de l'AS Monaco qui ont brillé pendant la préparation

Philippe Köhn

Pas mécontents, c’est un euphémisme, de voir Alexander Nübel quitter le Rocher après deux ans de prêt, les supporters étaient impatients de voir à l’œuvre leur nouveau portier. Ils ont été rassurés par les premiers pas sous les couleurs asémistes du gardien suisse de 25 ans, arrivé en provenance de Salzbourg pour 8 millions d’euros.

Titularisé lors de quatre des cinq derniers matchs de préparation, Köhn a dégagé dans ses buts beaucoup d’assurance et de personnalité, en plus d’afficher de belles qualités sur sa ligne et dans son jeu au pied.

Du haut de son mètre 90, l’international helvète en impose déjà. Son intégration au groupe a été très fluide, le Suisse connaissant déjà Camara, Minamino et Embolo et s’exprimant dans la même langue que son coach Adi Hütter.

Soungoutou Magassa

S’il y a un joueur qui a marqué des points, c’est lui. Le jeune milieu du groupe Elite, replacé dans l’axe gauche de la défense à 3 en raison des gros manques actuels à ce poste (Disasi est parti, la recrue Salisu n’était pas encore prête), a fait bien mieux que dépanner.

Sa prestation de très haut niveau contre Arsenal à l’Emirates Stadium (1-1) n’est pas passée inaperçue au sein du staff et chez les observateurs, tandis qu’il s’est de nouveau montré intéressant lundi contre le Bayern Munich. S’il n’a pas encore l’étoffe d’un titulaire en puissance, Magassa, milieu de terrain de formation, a pour lui une vraie polyvalence qui pourrait lui permettre de grappiller du temps de jeu en L1 cette saison, après ses deux apparitions de la saison dernière. Dès dimanche contre Clermont? C’est très possible.

Kevin Volland

Avec trois buts (deux contre le Bétis, un contre Leeds), l’Allemand est apparu impliqué et en jambes, lui qui a terminé meilleur buteur monégasque de la préparation, juste devant Golovin, Minamino et Ben Yedder (2). Volland, qui se verrait bien retourner en Bundesliga mais n’est pas du tout contre l’idée d’aller au bout de son contrat sur le Rocher (il se termine en juin 2024), a en tout cas envoyé un message fort au coach Adi Hütter, lequel apprécie son intelligence de jeu et son agressivité au pressing.

Cela n’empêche pas l’avenir de Kevin Volland de rester très incertain alors que Monaco est disposé, depuis la grave blessure d’Embolo, à miser gros (voir ci-dessous) pour attirer un nouvel attaquant d’envergure, dans un effectif qui dispose déjà de nombreux éléments offensifs et devra sans doute être dégraissé.

Takumi Minamino

Convaincu d’avoir les capacités d’effacer des tablettes sa première saison monégasque totalement ratée (1 but, 4 passes en L1), le Japonais a joint les actes à la parole avec une préparation plutôt convaincante. Buteur contre le Betis et le Bayern Munich, face à qui il a été le meilleur Monégasque avec aussi un penalty obtenu, Minamino s’est montré à l’aise derrière l’attaquant dans le 3-4-2-1 mis en place par Hütter.

"C’est vraiment un poste dans lequel je m’épanouis et où je me sens bien, c’est certain", a confié le milieu offensif, qui jugeait lundi ses sensations "bonnes mais pas parfaites". Le Japonais, affûté mais encore capable de rater des gestes trop faciles, se sait attendu dans les matchs qui comptent, à commencer par celui de dimanche à Clermont, où il se rendra revanchard.