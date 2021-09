Ils avaient fait le déplacement, pourquoi les 200 supporters du Gym n'ont pas assisté au match Saint-Etienne-Nice

Arrivés en retard au point de rendez-vous fixé par les forces de l’ordre (avant d’être escortés jusqu’au stade Geoffroy-Guichard) les bus des supporters niçois ont été bloqués sur une aire d’autoroute à quelques kilomètres du stade stéphanois.

La préfecture de la Loire pointe le retard des bus et l’état d’ébriété de certains supporters pour expliquer ce demi-tour forcé.

La préfecture de la Loire s’est expliquée dans un communiqué.

"200 supporters de l’OGC Nice avaient été autorisés à accéder au stade Geoffrey-Guichard dans le cadre d’un déplacement encadré par bus ou minibus, et escortés jusqu’au stade par les forces de l’ordre. Un point de rendez-vous ainsi qu’un horaire précis et obligatoire avaient été fixés dans le cadre de cet arrêté. Ces prescriptions n’ont pas été respectées par une large majorité de ce groupe de supporters niçois, parmi lesquels de nombreuses personnes en état d’ébriété avancé. Dans ce contexte, les intéressés n’ont pu accéder au stade Geoffroy-Guichard et ont dû rebrousser chemin. Seule une vingtaine de supporters niçois ont accédé au stade et ont pu assister au match, dès lors qu’ils étaient en conformité avec l’arrêté préfectoral".

Bref, si le Gym a gagné, les supporters niçois n’ont encore pas marqué des points.