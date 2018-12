"Il y a eu un manque d'envie": les réactions après la lourde défaite de l'AS Monaco à Lyon (3-0)

Thierry Henry (Ent. de l'AS Monaco)

"C'est un manque d'envie. Oui on s'est retrouvé à dix, oui il faut aussi avoir beaucoup de respect envers Lyon, qui a fait un bon match. Mais sur les buts, il y avait un manque d'envie. C'est inquiétant. C'était pareil contre Dortmund. Je me suis dit qu'on était déjà éliminés, qu'on allait montrer un autre visage contre Lyon. Après on se retrouve dans une situation où tu dois faire rentrer des jeunes. C'est pas évident pour eux. Ils ont bien souvent répondu présent. On essaie d'avancer, de travailler. On est dans le dur, vous le savez très bien. Il ne faut pas se chercher d'excuse."

Jean-Michel Aulas (président de Lyon)

"Monaco n'est pas à sa place parce qu'ils ont des bons joueurs. Je ne pensais pas que la victoire allait se dessiner de la sorte. Je savais que le groupe monégasque était très préparé pour faire quelque chose. Mais le but que l'on marque rapidement a changé la donne. C'est comme ça quand une equipe dans une spirale negative affronte celle dans une spirale positive".

Ferland Mendy (défenseur de Lyon)

"Ce soir, on prend 3 points. Je suis content pour l’équipe. Cela ne me dérange pas qu’on parle des autres tant que je suis sur le terrain et que je fais les choses bien, ça récompense mon travail et celui de l’équipe. On espère enchaîner et prendre des points contre Montpellier pour être sur le podium à la trêve. Ce match vaudra cher car on peut se replacer et ça nous fera du bien. On sait que c’est dur d’aller gagner à Montpellier, mais on va tout faire pour. On a eu des moments de doutes, mais on est en pleine bourre et on est qualifiés en Ligue des Champions."

Lucas Tousart (milieu de l'OL)

"On a rarement autant maîtrisé un match comme celui là du début à la fin. Ça fait du bien dans une saison d'avoir une rencontre un peu tranquille".