"Il faudrait essayer de retrouver une identité, un style de jeu “AS Monaco”." Les confidences du prince Albert II sur la dernière décennie du club

C’est pourtant l’objectif annoncé pour l’an prochain: le podium minimum. Pourtant, on a la sensation que le club perd du terrain. Avez-vous une explication?

Je vais vous dire ce que je pense même si vous allez me signifier que le modèle économique ne peut être différent: je pense qu’il faut essayer de recréer un sentiment d’appartenance au club. Les joueurs, quand ils sont là, sont attachés au club et n’ont aucun état d’âme à changer de club ensuite. C’est comme ça. Mais il faudrait essayer de retrouver une identité, un style de jeu “AS Monaco” et un groupe soudé.

Pas un esprit de famille, mais presque. Je sens qu’on a perdu un peu ce lien alors que cela fait partie de l’histoire du club. Il y a un esprit “AS Monaco”. L’année où l’on a été champion, il y a eu de la stabilité. Ok, le modèle économique choisi est d’amener des jeunes à un haut niveau pour tirer un maximum de profit sur une vente. Mais on n’offre pas de stabilité à l’équipe en faisant ça. Et on n’offre pas non plus l’occasion aux supporters d’être fidélisés.



Comme dans beaucoup de choses dans la vie, c’est une question de compromis et d’équilibre. La stabilité financière et économique est une chose. La stabilité sportive et émotionnelle, ça compte aussi.

"Il y avait besoin de renouveau"

Comment avez-vous vécu le départ puis le retour de Leonardo Jardim?

J’apprécie Leonardo Jardim et il a démontré de grandes qualités d’entraîneur.

Mais je pense qu’il avait perdu la confiance des joueurs lors de son premier départ. Il y a eu plusieurs incidents relatés. On n’y peut rien. Je ne suis pas à chaque fois dans le vestiaire. C’est difficile de juger. On a des retours par d’autres personnes, mais bon, j’ai senti aussi que la direction du club n’avait pas d’autres solutions que de le faire revenir.

C’est toujours compliqué de faire revenir un entraîneur si peu de temps après son départ. À une époque on avait rappelé Lucien Leduc, mais c’était une autre époque.

Leonardo Jardim est remercié après une victoire probante 5-1 contre Lille paradoxalement…

Je me souviens très bien mais la décision avait été prise auparavant. Ça a été difficile et je suis désolé pour lui. Il y avait besoin de renouveau et on sentait certains signes de distensions en interne à ce moment-là. Maintenant, on a un nouvel entraîneur, jeune, qui a montré de belles choses. Il faut désormais de la régularité dans les résultats et une stabilité.

"Nous sommes toujours arrivés à un accord"

Dans quelle mesure le Palais fait aujourd’hui entendre sa voix au sein du club?

Je suis consulté régulièrement quand il y a des décisions importantes à prendre. On travaille en concertation avec la direction du club.

Bon, je n’interviens pas sur la plupart des transferts, mais quand il y a un changement d’entraîneur ou l’achat d’un joueur important comme ça avait été le cas pour Falcao. J’interviens aussi quand il y a des nominations à des postes importants.

Vous faites des propositions?

Ça m’est arrivé de faire des suggestions et propositions.

Sont-elles retenues?

Pas toujours. Elles sont étudiées. Parfois il y a des noms auxquels je ne pensais pas. Mais ça se fait d’un commun accord.

Vadim Vasilyev expliquait dans nos colonnes, mardi, que ce club ne devait pas être considéré comme un club privé comme un autre, mais comme une équipe nationale. Qu’en pensez-vous?

Je suis d’accord. Même si nous avons une Fédération monégasque avec notre sélection nationale qui évolue à un autre niveau. Mais l’AS Monaco a toujours été la vitrine, l’ambassadeur du sport professionnel monégasque.

C’est quelque chose qui compte. Quelque chose d’extrêmement important pour nous.

Le président Dmitry Rybolovlev en avait-il conscience à son arrivée?

Je pense que M. Rybolovlev l’a compris par la suite. Il est extrêmement prudent maintenant. Voilà pourquoi nous sommes consultés pour différents sujets en ce qui concerne le club aussi. Peut-être, c’est vrai, qu’il n’avait pas bien saisi l’importance du club pour la Principauté et sa population. Et même pour nos supporters au-delà de nos frontières.

La vente du club a-t-elle été un crève-cœur?

L’évolution du football moderne et professionnel nous obligeait à changer de dimension. Quand on est une petite communauté, une ville-état comme Monaco, ça devient extrêmement difficile, voire illégal de mettre de l’argent public pour le football professionnel.



À partir de là, c’était compliqué d’organiser un tour de table avec des personnalités, des présidents de sociétés, pour leur demander de mettre de l’argent pour sauver une équipe.



Il fallait chercher au-delà d’un premier cercle et d’autres contacts. Mais c’est vrai que ça a été un changement considérable et une transition difficile à faire pour tout le monde. Mais soyons honnêtes, sans M.Rybolovlev, ça aurait été extrêmement compliqué.

Pas impossible, mais extrêmement compliqué de poursuivre l’aventure de l’AS Monaco au niveau professionnel.

Vous avez dit “ une transition difficile à faire pour tout le monde”, ça veut dire que vous aussi, vous avez eu du mal à accepter que le club n’était plus à vous?

Oui. C’est ce qui est d’autant plus difficile quand on cherche à préserver cette identité particulière propre au club. Quand quelqu’un arrive de l’extérieur, qu’il ne connaît pas très bien la Principauté - mais ce n’est pas de sa faute - il faut un temps d’adaptation pour rassembler des éléments de qualité et créer un climat de confiance. Il y a eu des changements de taille comme le départ de M. Vasilyev.



Pour toutes ces raisons, c’est extrêmement difficile de faire cette transition vers une nouvelle gestion et une autre façon d’envisager le quotidien du club et son avenir.