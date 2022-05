"Il était en pleurs": un jeune Niçois viré d'un stage de détection de la section amateur de l'AS Monaco parce qu'il portait le maillot du PSG

Jamais il n’aurait cru qu’en portant un maillot de foot d’une équipe adversaire il serait refoulé d’un stage de détection organisé par l’AS Monaco, section amateur.

C’est pourtant ce qui est arrivé à Kamil. Âgé de 15 ans, ce jeune Niçois, membre du club niçois FC Cimiez, se faisait une joie de participer avec d’autres enfants à cet entraînement organisé par la section amateur d’un grand club.

Et des rêves plein la tête, comme on en a quand on est au cœur de l’adolescence, il se voyait déjà sans doute sélectionné pour intégrer le centre de formation monégasque et porter le maillot Rouge et Blanc.

Mais c’est avec un autre qu’il s’est présenté ce 13 avril dernier, avec son père dans les tribunes, au stade de La Turbie pour participer à la détection.

"Des gamins habillés d’un maillot de foot d’une équipe à la mode"

"Mon fils portait le maillot du PSG. À cette détection, il y avait une soixantaine de gamins, la plupart habillés d’un maillot de foot d’une équipe à la mode. Le Real, le FC Barcelone, Chelsea, le Bayern, des clubs italiens, quelques clubs français aussi… Vraiment à aucun moment je n’aurais pensé qu’il y aurait un problème. Je me serais clairement posé la question s’il était allé dans un stade assister à un match. Jamais pour une détection…"

"Quand Kamil s’est présenté à la table d’inscription avec son maillot du PSG, on ne lui a rien dit. La remarque lui a été faite après par un éducateur sur le bord du terrain alors qu’il avait commencé à jouer."

Le papa de Kamil est à ce moment-là dans les tribunes. Et c’est son fils qui lui rapportera les propos de l’éducateur. "Il m’a dit qu’il lui avait attrapé l’épaule et lui avait dit d’une façon qu’il a trouvée agressive: ‘‘Tu cherches à nous provoquer en venant avec ton maillot du PSG? Ici Nice ou PSG c’est pareil pour nous!’. Mon fils est resté bête sur le coup. Et il était forcément très déçu et il est parti en pleurs."

"Moi je suis en colère qu’une personne censée être un éducateur puisse avoir de tels propos envers un jeune de 15 ans. Si le maillot était si problématique que ça, ils auraient pu le prendre à la rigolade et lui dire: ‘‘On va te donner un meilleur maillot pour la détection.’’ Cela aurait été plus intelligent je trouve! Et pourquoi ne pas dire tout simplement à tous les gamins de venir avec un maillot neutre? Ils choisissent de le virer tout simplement. Je trouve cela violent et discriminatoire."

"Il a été invité à revenir sans ce maillot"

De son côté, la section amateur de l’AS Monaco Football Club reconnaît les faits. Et assume la décision de l’éducateur.

"À 15 ans d’abord, un gamin est aujourd’hui presque un adulte censé être responsable, explique le président du club Michel Aubéry. Et puis, puisque son père était présent, comment a-t-il pu laisser son gamin venir faire une détection à l’AS Monaco avec un maillot du PSG? Serait-il allé à Marseille avec ce maillot? L’éducateur l’a effectivement rappelé sur le bord du terrain pour lui demander s’il avait un autre tricot à se mettre, il n’en avait pas. Si l’entraînement avait eu lieu au stade des Moneghetti, on aurait pu lui passer un autre maillot, mais à La Turbie nous n’avons pas de stock. C’est pour cela qu’on lui a demandé de quitter la détection et il a été invité à revenir sans ce maillot à un prochain rendez-vous."

Très remonté contre le club à qui il demande des excuses, le papa du jeune homme a tenu à informer de cette mésaventure le président du district Côte d’Azur et vice-Président de la Ligue Méditerranée de Football, Édouard Delamotte.

"C’est comme venir se faire recruter chez Renault avec le costume de Peugeot…"

"J’en conviens aisément, l’éviction d’un rassemblement est pénible à vivre, reconnaît Edouard Delamotte que nous avons contacté. Toutefois, porter un maillot du PSG, un club adversaire du championnat français de Ligue 1, lorsqu’on se présente pour être admis à l’AS Monaco est plus qu’une maladresse. Je peux comprendre l’erreur de la part d’un ado de 15 ans, mais le papa aurait dû avoir la présence d’esprit de lui dire que c’est maladroit et pas très courtois. Oui, il y avait des gamins avec des maillots de Chelsea et du Bayern, mais ce n’est pas le championnat de France. Il faut être correct dans la vie, et apprendre à ses enfants à l’être. J’ai expliqué au papa que c’était comme venir se faire recruter chez Renault avec le costume de Peugeot…"

Des propos qui ne passent décidément pas pour le papa de Kamil: "Si les éducateurs donnent cette image aux enfants, c’est normal que dans les stades, dans la rue, on agresse des personnes portant un maillot d’une autre équipe. J’avoue tomber des nues. C’est inadmissible de stigmatiser un enfant à cause du maillot qu’il porte, tout comme de sa couleur de peau ou de la marque de ses chaussures."

Maos pour Edouard Delamotte cela n’a strictement à voir avec l’esprit sportif: "Ici, nous ne sommes pas sur un terrain, son gamin est tout simplement en train de se présenter pour intégrer un club. Ça me paraît tellement évident et de bon sens de ne pas montrer sa préférence pour une équipe adverse. Faut-il l’inscrire dans un règlement? C’est au club d’en décider, mais pour moi ça tient du b.a.-ba. Je rappelle d’ailleurs que l’AS Monaco, et d’autres clubs professionnels, interdisent d’arborer un maillot adversaire dans les tribunes, autres que celles dédiées aux visiteurs."

Sur la page d’accueil du site de l’AS Monaco Football Club, concernant les journées portes ouvertes organisées par la section amateur au stade de La Turbie, il est désormais écrit en rouge: "Merci de se présenter avec une tenue neutre".