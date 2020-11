"Il est incomparable". L'ex joueur argentin de l'OGC Nice Renato Civelli rend hommage à Maradona

Renato, dans quel état d’esprit êtes-vous depuis l’annonce du décès de Diego Maradona ?

(Direct) C’est dur. Maradona est incomparable. Il y aura toujours des gens qui lui trouveront des défauts, mais aujourd’hui 95 % du pays est triste. En Argentine, il n’y a jamais de juste milieu. Maradona, c’était plus qu’un joueur de football. En 1986, j’étais trop petit pour m’en rappeler, mais son match face aux Anglais quatre ans après la fin de la guerre des Malouines restera pour l’éternité.

C’était votre idole de jeunesse…

Non, car j’étais un supporter de River Plate et que lui était Boca. Mais, en grandissant, j’ai appris à mieux connaître son histoire. C’était une personnalité à part. Mon père l’adulait, alors que lui aussi était pour River et qu’il ne partageait pas les mêmes convictions sur le plan politique. Mais c’était Maradona, il était entré dans son coeur et dans celui de tous les Argentins. Ça donne envie de pleurer.

Vous l’aviez rencontré, déjà…

Oui, quand j’ai signé à Marseille, j’ai pu dîner avec lui. Il m’avait offert un téléphone portable. Je l’avais également croisé la saison dernière quand on a joué contre Gimnasia La Plata. Il y a quinze jours, il n’était pas sur son banc. Mais on le pensait sorti d’affaire. C’est choquant.

Personne ne s’y attendait…

Non, pas cette fois. On n’a jamais eu l’impression qu’il pouvait mourir. Le médecin de mon club de Huracan s’occupait de lui. Il le trouvait bien, me disait qu’il faisait des blagues, qu’il mangeait bien. Il devait aller le voir aujourd’hui et… (il marque une pause) Je suis choqué. On savait que ça allait arriver un jour, mais en fait, on n’est jamais prêt.

Le pays peut-il sombrer dans la crise ?

Ce qui est sûr, c’est qu’on ne jouera pas ce week-end. J’ai peur qu’on utilise le décès de Maradona pour masquer tout ce qui se passe actuellement. On sort à peine d’un confinement qui a duré plus de six mois. Financièrement, les temps sont durs. On parle d’une crise similaire à celle de 2001. J’espère que ça ne finira pas aussi mal.