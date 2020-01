Il enchaîne les matches mais le rendement de Cesc Fabregas fait débat à l'AS Monaco

« Quand Thierry Henry est arrivé, il m’a dit que s’il devait n’y avoir qu’une recrue, ça devait être Cesc », rembobine aujourd’hui Vadim Vasilyev, vice-président directeur général de l’ASM à l’époque, remercié en février par le président Dmitri Rybolovlev.

« J’ai donc cherché à en savoir plus sur lui, poursuit-il. Nous avons pris pas mal d’informations avec Michael Emenalo (alors directeur sportif) qui l’avait côtoyé à Chelsea. Puis on est allé le rencontrer chez lui à Londres et on a passé plusieurs heures à son domicile avec sa famille. Je voulais être sûr qu’il soit bien intéressé par le projet de sauver le club, et que ce ne soit pas le choix du confort », explique le dirigeant russe remplacé aujourd’hui par Oleg Petrov.

Positionné à la pointe haute d’un triangle à trois formé avec Golovin et Bakayoko, Fabregas n’a pas été des plus convaincants, surtout à la perte du ballon.

Quand il est titularisé, Golovin doit endosser un costume un peu plus défensif. Toujours capable sur une passe de faire la différence, le manque d’impact de Fabregas pourrait cependant forcer Moreno à revoir ses plans dans le futur si l’équipe venait à être trop déséquilibrée.

« Évidemment la question de son physique a été l’une des premières inquiétudes, se souvient Vasilyev. Car le championnat de France est très dense, dur et qu’il n’a plus les mêmes jambes qu’à ses débuts. Mais Michael Emenalo et Thierry Henry m’avaient rassuré sur ce point en expliquant que dans un système particulier au sein d’une équipe qui posait le jeu et ne balançait pas les ballons, il n’y aurait aucun problème ».

"oui, cesc peut enchaîner les matches"

Et c’est justement les ambitions de jeu de Moreno. Sauf que la Ligue 1 reste la Ligue 1, et Monaco a souvent été bousculé quand il ne mettait pas l’intensité nécessaire pour dominer le jeu.

« Paris a très bien pressé et quand on a perdu le ballon on a concédé des contres et des buts. Ils ont bien travaillé la transition », résumait Moreno.

Dans ce contexte, le milieu catalan peut-il enchaîner les rencontres à haute intensité ? La question se pose. « Oui, Cesc peut enchaîner bien sûr, a assuré Moreno en conférence de presse. Mais quand on est habitué à jouer tous les 5 jours, c’est difficile de retrouver l’intensité mentale de jouer tous les trois jours. Pas seulement pour Cesc, mais pour toute l’équipe. Nous devons être habitués à faire ce type de cycle. »

Reste à trouver le juste milieu. Avec ou sans Cesc.