"Il a toujours été le prodige": Thierry Henry se confie sur son ami Patrick Vieira avant le derby AS Monaco - OGC Nice

Comment qualifier votre relation avec Patrick Vieira? Amitié? Respect?

"Ça va plus loin que ça. Pat’, c’est une référence pour tout le monde. Je me rappelle de tout... Vous savez, des Cannes-Monaco on en a fait pas mal en jeune et en pros. Pat’, c’est une référence parce que ça a toujours été le prodige. Toujours été le premier de la classe, le mec qui poussait toujours tout le monde vers le haut. Personnellement, je l’appelle “Le Capitaine”.

Il l’a été à Arsenal, moins en sélection, mais c’est un exemple. Sa façon de jouer nous faisait aller de l’avant. Il n’avait pas besoin de parler. Quand tu gagnes un duel, que tu marches sur le mec qui est en face de toi, et que tu pousses la balle devant, forcément, ça tire les gars vers le haut.

Je pourrais en parler des heures, il le mérite. C’est un des premiers jeunes à être parti pour le Milan. Mais ce n’est pas Henry contre Vieira. C’est...