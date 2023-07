"Il a compris qu’il n’était pas le bienvenu": Jean-Pierre Rivère et Florent Ghisolfi s'expliquent sur l'"affaire Cahuzac" à l'OGC Nice

L’affaire Cahuzac s’est invitée à la conférence de presse de présentation des recrues du Gym. Logique. L’histoire est simple. L’adjoint de Franck Haise, à Lens, devait rejoindre le staff niçois. C’était acté. Mais face au veto des ultras niçois, l’OGCN a décidé d’annuler l’arrivée de l’ancien Bastiais.

Les supporters s’opposant fermement à la venue de l’ancien capitaine de Bastia, présent lors de la rencontre d’octobre 2014 (0-1) qui s’était terminée par un envahissement du terrain. Malgré le pas en avant et les efforts de Florent Ghisolfi, la position des fans niçois n’a jamais évolué. Et Cahuzac ne sera pas Niçois.

"La conclusion la plus sage possible"

Le président Rivère a été prié de revenir sur l’épisode: "Monsieur Cahuzac avait décidé de quitter Lens pour venir à Nice. Ce qui démontre que notre projet a une certaine dimension. Et puis, un contentieux a ressurgi. Ça a donné pas mal de crispation auprès des supporters. On a parlé avec eux et avec Monsieur Cahuzac. Il voulait apporter du positif, des solutions, pas des problèmes et des malaises. Il a compris qu’il n’était pas le bienvenu. On s’est dit qu’il ne fallait pas donner suite. Ni pour lui, ni pour le club. La conclusion est la plus saine et la plus sage possible. Mais il a été attaqué en tant qu’homme sur les réseaux et ça personne ne l’a bien vécu."

De son côté, Florent Ghisolfi n’a pas masqué son embarras: "C’est un événement particulier. Humainement difficile à vivre. On n’avait pas mesuré l’impact et les conséquences de l’histoire. On n’est pas là pour travailler dans les soucis et le négatif. On est au volant du club. Si on sent qu’on va dans le mur, on tourne le volant. On est à l’écoute du club et de son environnement. L’institution est forte, mais elle entend aussi les messages."