Adi Hütter prend les commandes de l'AS Monaco et arrive avec deux adjoints

Ce dernier devient le deuxième coach autrichien de l’histoire de l’ASM après Tony Marek lors de la saison 1956-1957. Arrivé lundi soir en Principauté, le technicien de 53 ans a paraphé mardi matin un contrat de deux saisons. Il était sans club depuis un an et son départ du Borussia Mönchengladbach au terme d’une saison achevée à une dixième place, loin des attentes.

Avant cela, l’Autrichien avait toujours rempli les objectifs fixés par ses décideurs. Il dispose d’une belle cote sur le marché des entraîneurs depuis ses passages réussis à Salzbourg (2014-2015), aux Young Boys de Berne (2015-2018) qu’il a emmenés jusqu’à un historique titre de champion de Suisse, et à l’Eintracht Francfort qu’il a conduit jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa en 2019.

Deux adjoints

Hütter arrive sur le Rocher avec deux adjoints: Christian Peintinger, qui l’accompagne depuis son aventure suisse, et Klaus Schmidt, un homme plutôt habitué jusque-là à être le numéro 1 (il était cette saison le coach d’Altach, avant-dernier du championnat autrichien et sauvé de justesse de la relégation).

Adi Hütter a dirigé la première séance collective ce mercredi matin. Il était accompagné aussi de Frederic de Boever, l'entraîneur des gardiens arrivé en janvier 2022 avec Philippe Clement.

Les deux premiers jours de la semaine ont été consacrés aux traditionnels tests physiques et médicaux. 29 Monégasques s'y sont soumis, parmi lesquels un gros contingent de jeunes joueurs du groupe Elite. Le groupe sera complété la semaine prochaine par le retour échelonné des internationaux (Fofana, Disasi, Maripan, Matazo, Jakobs, Diatta, Camara, Ben Seghir…). Coach réputé exigeant, Adi Hütter aura pour mission de faire oublier la triste sixième place de la saison dernière et de ramener Monaco en Coupe d’Europe. Sa capacité à déployer un jeu attractif et à faire progresser les jeunes joueurs sera scrutée.

"Ces dernières années, Adi a fait ses preuves dans différents championnats mais aussi sur la scène continentale. Ces différentes expériences, ajoutées à son leadership et à un profil marqué par un style vif, porté vers l’avant, correspondent en tout point avec ce que nous attendons dans le but de franchir un nouveau cap avec l’équipe première", a commenté le nouveau directeur sportif Thiago Scuro sur le site du club. Lui aussi sera très attendu.