"Hugo ne sera pas éternel, mais...", Didier Deschamps évoque le gardien niçois de l'équipe de France

Quel est le gardien numéro trois, aujourd’hui, dans la hiérarchie, derrière Hugo Lloris et Mike Maignan ?

Ah, aujourd’hui, je n’ai pas de liste à faire mais sur la dernière liste, je peux vous donner un, deux, trois, si vous le voulez (il se marre).

Mais si vous aviez une liste à faire aujourd’hui, qui serait le numéro trois, dans l’hypothèse où ils seraient tous disponibles ?

Il y a Hugo, Mike et Alphonse (Aréola).

Hugo Lloris se rapproche du record de sélections de Lilian Thuram.

(Il coupe) Oui, il y en a beaucoup qui se rapprochent de records, d’ailleurs, ou les battent. Forcément, parce qu’ils sont là… Hugo est aussi en fin de contrat en juin, si je ne m’abuse.

Il semble heureux d’avoir retrouvé un coach comme Antonio Conte.

Tant mieux. Cela veut dire qu’il n’était pas heureux avant ? L’essentiel, c’est qu’il soit toujours heureux de me retrouver (il rigole).

Mike Maignan pousse derrière mais Lloris est toujours là.

Oui, c’est très bien. Il ne va pas être éternel non plus mais à partir du moment où il maintient son niveau… Mike a eu cette blessure récente qui l’a arrêté mais au vu de ce qu’il a fait avec Lille et de ce qu’il fait avec l’AC Milan, c’est d’un très, très bon niveau. Je ne vais pas me plaindre même si Hugo a l’avantage d’avoir une expérience plus grande.

La page équipe de France est-elle définitivement tournée pour Olivier Giroud, Steve Mandanda et Moussa Sissoko ?

On ne sait pas. A un moment, cela s’arrête. Il n’y a jamais le bon timing mais c’est comme ça. Aujourd’hui, ces trois joueurs-là sont toujours sélectionnables. Cela ne veut pas dire forcément sélectionnés. Après, c’est par rapport à la concurrence, au profil. Les uns et les autres ont fait ce qu’ils ont eu à faire. C’est arrivé à d’autres, aussi, les années précédentes. Il n’y a pas un joueur qui a envie que ça s’arrête. Mais à un moment, oui, ça arrive. On ne sait pas quand forcément. C’est la situation qui fait que.