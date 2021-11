Honoré aux Golden Foot à Monaco, Dani Alves vote Eriksen pour le Ballon d'or

Il y a des instants où l'adversité entre les 22 acteurs sur un terrain de football s'évapore. La ville de Copenhague en a été le (triste) témoin, un 12 juin 2021, en plein match de l'Euro opposant le Danemark à la Finlande.

À la 42e minute, le capitaine danois Christian Eriksen s'effondre sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque, entouré par ses coéquipiers submergés par l'émotion.

"On parle de courage, de résilience"

"Pour moi, le Ballon d'or devrait lui revenir", assure Dani Alves, défenseur brésilien qui a fait les beaux jours du FC Barcelone, lors de la 19e cérémonie des Golden Foot à Monaco.

Interrogé, alors qu'il déposera ses empreintes sur la célèbre Promenade des champions en Principauté auprès de nombreuses légendes du ballon rond, Dani Alves a voulu porter un message fort.

"Sur le papier, Messi [son ancien coéquipier, ndlr] est le plus fort, il est au-dessus des autres. Mais mon vote irait à Eriksen parce que ce qui s'est passé dépasse les limites d'un terrain de football. On parle ici de courage, de résilience. Une vraie leçon de vie. Les titres, les trophées, tout cela passe au second plan. On devrait le récompenser pour cela."