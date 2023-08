Heureux à l'OGC Nice, non à Naples, toujours pisté par Manchester United... quel avenir pour Jean-Clair Todibo?

A deux semaines de la fin du mercato, le défenseur central niçois fait bien partie des pistes envisagées par les dirigeants de Manchester United pour pallier un éventuel départ de Harry Maguire.

Problème, alors qu’il devait s’engager avec West Ham, le capitaine déchu des Red Devils n’a plus donné signe de vie, poussant les dirigeants des Hammers à se retirer des négociations, selon les médias anglais.

En balance avec Pavard pour Manchester

L’autre écueil dans la perspective d’une signature de Todibo à MU se nomme Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018, qui n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich, coûte moins cher que Todibo (autour de 25 millions d’euros) et a clairement affirmé son intention de défendre les couleurs mancuniennes.

En attendant, Todibo, qui a poliment repoussé les avances de Naples, se montre irréprochable dans son investissement au quotidien. Loin d’être contre un départ avant le 31, il est aussi heureux à Nice.

Un sacré dilemme.