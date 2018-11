Henry après la défaite de l'AS Monaco face à Reims: "Il faut se regarder dans la glace!"

>> LIRE AUSSI. Reims-AS Monaco: les notes des joueurs monégasques

Cette défaite est-elle plus inquiétante que celle à Strasbourg?

Oui. On n’a pas réussi à produire du jeu. On n’a pas eu d’occasion si ce n’est celle de Falcao. Reims a gagné tous ses duels et a joué comme il fallait le faire à la maison. Ils ont mis la pression. On se retrouve en supériorité numérique à 11 contre 10. On n’était pas dans le match mais on peut se dire: «bon, on va jouer au ballon en posant le jeu».... mais on se punit seul. On prend un deuxième carton jaune inutile (Pelé expulsé). On ne gère pas bien. Pour tout ça je considère que c’est plus...