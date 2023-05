Henri Zambelli, ancien défenseur de l'OGC Nice est l'invité de Gym Tonic

Au menu, la méforme de Khephren Thuram, le manque d’efficacité du Gym, la réception de Rennes, la compo probable, le retour d'Amine Gouiri à Nice ou encore un débat sur Aaron Ramsey: faut-il ou non prolonger l'international gallois?

Autour de Michaël Lefebvre, on retrouve cette semaine la légende Philippe Camps et nos suiveurs de l'OGC Nice William Humberset et Vincent Menichini.