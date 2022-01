Greg Campi n'est plus l'entraîneur du VSJB (National 3)

Il nous a confirmé lui-même l’information ce mardi. Grégory Campi n’est plus l’entraîneur du Villefranche Saint-Jean/Beaulieu FC, actuel avant-dernier de National 3 et en crise de résultats avec une seule victoire pour 4 nuls et 7 défaites.