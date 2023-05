Graham Potter, Motta ou Didier Digard: les points sur les premières pistes pour le poste d'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine

Il ne reste plus que quatre matchs, dont celui du jour, à Strasbourg, dans cet endroit merveilleux qu’est la Meinau, avant la fin d’une saison qui n’aura finalement pas été celle du renouveau annoncé. Malgré des débuts chaotiques et un changement d’entraîneur en cours de route, l’OGC Nice s’est remis à l’endroit et à croire au top 5, ce qui était devenu tout à fait utopique au cœur de l’automne.

Les arrivées conjointes de Florent Ghisolfi et Fabrice Bocquet à la direction du club ont permis d’insuffler un élan nouveau et de fixer un cap axé sur la performance. Celle de Didier Digard, initiée par le nouveau duo de dirigeants, à la tête de l’équipe première a rassuré des joueurs en perdition, à l’instar de Jordan Lotomba, dont l’absence contre Bâle a sans doute été mésestimée.

30 points pris depuis l'arrivée de Digard sur le banc

Avec trente points pris depuis qu’il est sur le banc niçois, soit deux de moins que Lens et Lyon sur la période, le coach niçois présente un bilan flatteur pour sa première expérience en Ligue 1. Après Aaron Ramsey la semaine dernière, c’était au tour de Dante, jeudi, de dire tout le bien qu’il pensait de son coach et son envie de le voir prolonger l’aventure sur le banc du Gym.

Du côté des dirigeants azuréens, la question n’est pas encore tranchée car en haut-lieu, chez Ineos, donc, la priorité du moment n’est pas l’OGC Nice mais Manchester United, ce qui ralentit toutes les prises de décisions sur la Côte d’Azur.

La firme britannique, qui a racheté le club en août 2019, n’est plus à une incohérence près dans sa façon de gérer les affaires courantes sur la Côte d’Azur.

Graham Potter, l’idée de Brailsford

En vue de la saison prochaine, il existe quelques divergences de vue et tout dépendra du rachat, ou pas, des Red Devils pour connaître la réelle volonté du fameux board au sujet de l’OGC Nice.

Selon nos informations, Dave Brailsford, qui a pris goût au football et au mercato, ne serait toujours pas contre l’idée de faire confiance à un entraîneur britannique, ce qui pourrait permettre à Jim Ratcliffe, qu’il cherche à rendre heureux, de s’identifier davantage à un club qu’il suit finalement avec des jumelles. Dans cette optique, il aurait coché sur sa liste le nom de Graham Potter, tout juste licencié de Chelsea, qui l’avait débauché en cours de saison de Brighton, où son travail était alors unanimement reconnu.

Motta "espère le PSG"

Parallèlement, selon L’Equipe, Jean-Claude Blanc, un autre décideur de la branche sport d’Ineos aurait, lui, activé la piste Thiago Motta (Bologne). Contacté hier, l’ancien dirigeant du PSG n’a pas répondu à nos sollicitations. "Ce n’est pas d’actualité, il espère le PSG", nous a fait savoir un proche du dossier.

Fort heureusement, pour le moment, le duo Ghisolfi-Bocquet tient la barre et Digard son groupe, ce qui n’est pas une mince affaire dans un tel contexte.

Avec douze points encore en jeu, huit de retard sur Lille et deux équipes intercalées (Rennes et Lyon), le top 5 reste un mirage mais, en battant Strasbourg, le Gym aura encore le droit d’y croire.

"Il faut tout faire pour rien regretter à la fin, a glissé Dante. On se concentre pour gagner les 4 derniers matchs et puis on verra. Ça peut aller vite. Il faut toujours être dans la compétition."