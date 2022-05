Grâce à Delort, l'OGC Nice jouera l'Europe

Andy Delort a tout changé. Il a tout renversé. Tout bouleversé. Comme souvent.

Parce que Nice était mal embarqué. A un quart d’heure de la fin du match, le Gym était mené 2-0. Le Gym n’en menait pas large. Le Gym était tout petit. Le Gym avait tout perdu. Il était alors 6e de la Ligue 1.

Puis Delort a claqué un triplé. Trois buts en sept minutes (75’, 77’, 82’). Un penalty (du pied droit), une reprise (du gauche) et une tête. Une folie. Surtout que dans le même temps, Lille prenait l’avantage sur Rennes.

L’OGC Nice, alors 4e, pouvait rêver de Ligue Europa. Mais l’égalisation de Rennes à Lille repoussait les Niçois à la 5e place.

Quelle soirée. Une soirée qui avait mal commencé pour le Gym longtemps sans idée, sans agressivité, sans solution et mené 2-0 suite à des buts de Ekitike (9’) et Doumbia (18’). Mais un homme en or a propulsé le Gym vers le succès et l’Europe. « On a cru qu’on allait finir quatrième.

Alors, le sentiment est mitigé. Mais on tient un billet pour l’Europe. C’est important. On a su réagir. Heureusement...», a soufflé Andy Delort qui aura été le grand bonhomme de l’OGC Nice cette saison.