Il y a eu les blessures et les suspensions. Aleksandr Golovin a vécu un début de saison chaotique. Il a dû s’adapter à une nouvelle culture, un nouveau pays et une Ligue 1 qui lui était inconnue. Ce paysage délicat n’avait, logiquement, pas permis à l’international russe de se confier depuis sa présentation le 20 août dernier à Monaco. Comme souvent, dans ce genre de cas, les joueurs préfèrent travailler, se refaire la cerise et ouvrir leur cœur une fois que le vent a tourné. C’est ce qu’a fait le milieu offensif de 22 ans, hier matin à La Turbie. Enfin décisif (2 buts et 1 passe sur ses six derniers matchs), il a rembobiné ses six premiers mois sur le Rocher.

Hier, Golovin était surtout attendu sur son adaptation…