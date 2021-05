Golovin s'est occupé de tout... Les notes des joueurs de l'AS Monaco contre Rennes (2-1)

Lecomte (5): il se couche bien sur une frappe à ras de terre de Nzonzi puis sur une autre de Camavinga avant la mi-temps. Sur la réduction du score rennaise, il repousse le ballon dans l’axe quand il aurait peut-être pu mieux se dégager.

Sidibé (7): à son actif, plusieurs retours salvateurs sur le très rapide Doku et des coups bien sentis offensivement, à l’image de cette passe en retrait pour Tchouaméni qui aurait pu être décisive. De la précision sur les coups de pied arrêtés également.

Maripan (5): après 60 minutes plutôt solides, le taulier de la défense laisse sa place peu après l’heure de jeu en raison visiblement d’une petite gêne. Une sortie qui a semblé désorganiser complètement l’arrière-garde monégasque. D’autant que son remplaçant Axel Disasi est l’auteur malheureux d’une tête contre-son-camp qui a relancé les Rennais.

Badiashile (5): préféré à Disasi dans l’axe de la défense, il s’est mis en évidence par plusieurs ouvertures lumineuses dans le dos des Rennais. Défensivement, il a semblé plusieurs fois à la limite, sans jamais prendre ce deuxième avertissement qui lui pendait au nez. L’entrée de Guirassy lui a fait du mal.

Gelson (5): trouvé par Badiashile dans la zone de vérité, il doit faire mieux que ce contrôle un peu long qui permet à Gomis d’intervenir. Dans l’ensemble, son match manque de justesse. Remplacé par Diatta (70’), auteur d’une entrée correcte pour son retour après la Covid.

Tchouaméni (6): il a une nouvelle fois récupéré un nombre incalculable de ballons, a régné dans une zone où les Rennais Camavinga et Nzonzi ont beaucoup souffert, et s’est offert deux belles occasions d’une frappe trop croisée et de la tête. La maturité qu’il démontre à 21 ans laisse admiratif.

Fofana (6): lui aussi a brillé dans l’entrejeu en première mi-temps avant de subir comme les autres les vagues rennaises en seconde. Il a fini bouilli dans une rencontre qu’il a traversée de façon très sérieuse.

Henrique (5): plus prudent qu’à l’accoutumée pour bloquer les espaces à Doku, il réalise un match solide jusqu’au but de Rennes où Del Castillo se joue de lui de façon déconcertante.

Volland (4): en soutien de Ben Yedder, il a été très discret en dehors d’une double occasion de la tête sur laquelle il était finalement hors jeu. Mais son travail de l’ombre mérite encore une fois d’être souligné. Remplacé par Aguilar (83).

Golovin (7): d’une passe bien sentie entre Da Silva et Naguerd, il lance d’abord parfaitement Ben Yedder sur l’ouverture du score, puis marque le but du break d’une frappe limpide après avoir crocheté (très facilement) Nzonzi. Une première mi-temps de haute-volée avant de baisser le pied physiquement en seconde. Remplacé par Matazo (70’).

Ben Yedder (6): servi dans l’intervalle par Golovin, il inscrit son 20e but en L1 de la saison d’une merveille de piqué du gauche. Le capitaine est au rendez-vous de cette folle fin de saison. Remplacé par Ballo-Touré (83’), victime d’une horrible faute de Da Silva, exclu. Une belle frayeur mais le latéral s’est relevé comme un soldat.