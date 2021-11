Golden Foot: Daniel Alves va poser ses empreintes de "Légende" à Monaco

Alors vendredi, lorsque le goleador argentin et icône de la Fiorentina, Gabriel Batistuta a dû déclarer forfait pour la 19e cérémonie des Golden Foot, ce lundi 30 novembre au Fairmont Monte-Carlo, l’organisateur a apaisé la déception des journalistes en annonçant le nom d’un prestigieux remplaçant: le Brésilien Daniel Alves.

Latéral droit offensif dans la plus pure tradition auriverde, le champion olympique 2020 s’est révélé aux yeux de l’Europe sous les couleurs du FC Séville avant de se bâtir l’un des plus beaux palmarès au monde au FC Barcelone.



Des crochets par la Juventus Turin et le PSG lui permettant d’ajouter quelques trophées sur la cheminée. A 38 ans, il vient d’annoncer quitter Sao Paulo pour une dernière pige "de cœur", à un salaire moindre, avec un Barça poussif.



Ce lundi, il apposera son empreinte de géant sur la Promenade des champions en même temps que Paolo Maldini, Gunther Netzer, Gabriele Oriali et Kelly Smith

Que les amoureux de "Batigoal" se rassurent, rendez-vous est d’ores et déjà pris l’année prochaine avec celui qui fut le meilleur buteur de l’histoire de l’Albiceleste jusqu’à l’émergence de Messi. "La Pulga" fait d’ailleurs partie des nominés au Golden Foot Award, qui récompense un joueur de plus de 28 ans pour l’ensemble de sa carrière, aux côtés de Robert Lewandowski, Giorgio Chiellini, Neymar Jr., Mohamed Salah, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Karim Benzema, Romelu Lukaku.