Glik passe à côté, Aguilar expulsé... Les notes des joueurs de l'AS Monaco contre Metz (3-0)

Lecomte (4): encore trois buts dans le buffet pour l’ancien Montpelliérain mais sans lui l’addition aurait pu être beaucoup plus lourde en fin de match. Constamment abandonné par sa défense.

Aguilar (NN): en difficulté en début de match, avec des grosses prises de risque avec le ballon, l’ancien Montpelliérain se laisse emporter par sa fougue sur un tacle non maitrisé sur Nguette qui lui vaut une expulsion après une grosse demi-heure de jeu.

Glik (3): il concède un penalty rapidement sur une faute de main que l’assistance vidéo confirme et donne une étrange impression de lourdeur sur certaines séquences. Peu inspiré sur le deuxième but et constamment à la limite sur tout le reste.

Badiashile (3): le gaucher sauve sur sa ligne une tentative de Diallo et se rattrape bien d’un alignement aléatoire au départ de l’action (3’). Son placement ainsi que son intervention sur le deuxième but messin sont approximatifs et, comme Glik, il n’a jamais été rassurant.

Ballo-Touré (3): constamment pris dans son dos et martyrisé par Nguette en un contre un comme sur cette action avant la pause (45’), le gaucher n’a jamais réussi à protéger son couloir. Défensivement, c’est très compliqué pour lui.

Boschilia (4): axial gauche pour rentrer sur son pied, le Brésilien a eu toutes les peines du monde à se situer et n’est jamais rentré dans son match. Remplacé par Keita Baldé à la 50eme, le Sénégalais n’est jamais rentré dans son match.

Jemerson (3): milieu défensif, le Brésilien n’a pas toujours été très heureux dans ses choix de passe. Passif sur le deuxième but où son temps de réaction frôle la sieste. Défenseur ou milieu, il ne rassure plus. Et depuis trop longtemps.

Golovin (4): pendant de Boschilia côté gauche, le Russe a beaucoup porté le ballon. En vain. Oui, il court mais on se demande souvent pourquoi et pour aller où…

Gelson Martins (3): invisible pendant une demi-heure, il passe latéral droit de fortune après l’expulsion d’Aguilar. Complètement passé à côté de son match, lui aussi.

Ben Yedder (5): arrivé en début de semaine, le Français a finalement débuté la rencontre à la suite du forfait – diplomatique ou non – de Falcao. Disponible et mobile, il a pourtant rarement été servi. Remplacé par Foster.

Onyekuru (5): très attendu sur son côté gauche, le Nigerian n’a pas toujours été cohérent dans ses choix mais sa capacité à prendre la profondeur est intéressante. Remplacé par Gil Dias pour colmater les brèches.